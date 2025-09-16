«Στοπ» στην οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΚ για το εκτός έδρας ματς με το Αιγάλεω έβαλε η αστυνομία, ενώ από την Ένωση είχε γίνει επίσημο αίτημα για εισιτήρια.

Απαγορευτικό έβαλε η αστυνομία στην οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΚ στο Αιγάλεω για το αυριανό (17/9, 16:00) παιχνίδι της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όπως ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο.

Πρόθεση της ΑΕΚ ήταν να πάρει κανονικά εισιτήρια καθώς η Ένωση σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια κάνει αίτημα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κόσμου της. Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση οι κιτρινόμαυροι είχαν ζητήσει επισήμως εισιτήρια.

Ωστόσο, έπειτα από εισήγηση της αστυνομίας, άναψε «κόκκινο» στην οργανωμένη μετακίνηση των φίλων της Ένωσης. Στην απόφαση του Υπουργείου τονίζεται πως η απόφαση αυτή πάρθηκε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Έτσι η ΑΕΚ δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της για την αυριανή αναμέτρηση στο Αιγάλεω, ενώ μένει να φανεί αν θα επισημοποιηθεί η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στο εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος που ακολουθεί την ερχόμενη Κυριακή με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.