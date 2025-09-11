Η Cosmote TV θα μεταδώσει τέσσερα παιχνίδια της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και από τα εννέα παιχνίδια της αγωνιστικής η Cosmote TV θα μεταδώσει τα τέσσερα.

Ο λόγος για τις αναμετρήσεις Παναιτωλικός-Άρης, Αιγάλεω-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Athens Kallithea και Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη (17/9).

Η ενημέρωση της ΕΠΟ

«Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων ξεκινά η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας μέσα από το ανανεωμένο format της διοργάνωσης και προμηνύεται συγκλονιστική για τους φιλάθλους και τις ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ο αγώνας του Ολυμπιακού δεν θα διεξαχθεί την πρώτη αγωνιστική, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν θα διεξαχθούν την δεύτερη αγωνιστική οι αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Τα τρία αυτά παιχνίδια είναι τα μοναδικά που θα πραγματοποιηθούν την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase.



Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase.



* Οι αγώνες Παναιτωλικός-Άρης, Αιγάλεω-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Athens Kallithea και Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.



Σύστημα διεξαγωγής

Ως προς το σύστημα διεξαγωγής που είναι πλήρως ανανεωμένο και διεξάγεται με νέο φορμάτ, αντίστοιχο με αυτό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάθε ομάδα θα δώσει στη League Phase 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από κάθε ένα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12)».