Η ΕΠΟ όρισε την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Αστέρα Τρίπολης στο Ζηρίνειο, ενώ έκανε δεκτό το αίτημα του ΟΦΗ για να διεξαχθεί ο αγώνας με την Καβάλα στο «Γεντί Κουλέ».

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των αναμετρήσεων της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πλέον «κλείδωσαν» οι έδρες δυο αναμετρήσεων που δεν είχαν ξεκαθαρίσει.

Η Ομοσπονδία αποδέχθηκε το αίτημα του ΟΦΗ να γίνει το παιχνίδι με την Καβάλα στο «Γεντί Κουλέ», το οποίος θα είναι κεκλεισμένων των θυρών λόγω της τιμωρίας των Κρητικών από την περασμένη σεζόν. Το γεγονός πως το παιχνίδι θα γίνει χωρίς κόσμο συνέβαλε ώστε να γίνει στη φυσική έδρα των Κρητικών.

Από την άλλη η Κηφισιά θα υποδεχτεί τον Αστέρα ΑKTOR στο Ζηρίνειο. Μπορεί το «σπίτι» του κλαμπ των Βορείων Προαστίων να μην πληροί τις προϋποθέσεις για τη διεξαγηγή αγώνα Stoiximan Super League, όμως η Ομοσπονδία έδωσε το πράσινο φως ώστε να γίνει το ματς στην Κηφισιά, ύστερα από σχετικό αίτημα της «γαλανόλευκης» ΠΑΕ.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta κομβικό ρόλο έπαιξε η υποδειγματική στάση των Αρκάδων, οι οποίοι ήταν απόλυτα συνεργάσιμοι, και δέχτηκαν να γίνει το παιχνίδι στο Ζηρίνειο, χωρίς VAR.

Αμφότερα το παιχνίδια θα γίνουν την Τετάρτη (17/9). Το ματς στο Ηράκλειο θα κάνει σέντρα στις 15:00 και ο αγώνας της Κηφισιάς στις 16:00.