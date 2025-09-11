Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οκτώ από τους εννέα αγώνες θα γίνουν την Τετάρτη (17/9).

Γνωστό έγινε από την ΕΠΟ το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρώτο ματς του νέου format θα γίνει την Τρίτης (16/9) μεταξύ της Ηλιούπολης και του Βόλου, ενώ την Τετάρτη (17/9) θα γίνουν οκτώ παιχνίδια.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός θα παίξει την «έξτρα»,(5η) αγωνιστική κόντρα στον Ηρακλή, καθώς έχει τον αγώνα με την Πάφο για τη League Phase του Champions League.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Ηλιούπολη – Βόλος 16:00

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Κηφισιά – Αστέρας AKTOR 15:00

Παναιτωλικός – Άρης 15:00

Αιγάλεω – ΑΕΚ 16:00

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 16:00

Μαρκό – ΑΕΛ Novibet 16¨00

ΟΦΗ – Καβάλα 16:00

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 17:30

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 17:30

Η ενημέρωση της ΕΠΟ

«Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων ξεκινά η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας μέσα από το ανανεωμένο format της διοργάνωσης και προμηνύεται συγκλονιστική για τους φιλάθλους και τις ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ο αγώνας του Ολυμπιακού δεν θα διεξαχθεί την πρώτη αγωνιστική, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν θα διεξαχθούν την δεύτερη αγωνιστική οι αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Τα τρία αυτά παιχνίδια είναι τα μοναδικά που θα πραγματοποιηθούν την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase.



Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase.



* Οι αγώνες Παναιτωλικός-Άρης, Αιγάλεω-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Athens Kallithea και Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.



Σύστημα διεξαγωγής

Ως προς το σύστημα διεξαγωγής που είναι πλήρως ανανεωμένο και διεξάγεται με νέο φορμάτ, αντίστοιχο με αυτό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάθε ομάδα θα δώσει στη League Phase 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από κάθε ένα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12)».