Ο Παναιτωλικός με το «διπλό» στην έδρα του Πανσερραϊκού συμπλήρωσε αήττητο... καρέ στη Μακεδονία.

Ο Παναιτωλικός έκλεισε ιδανικά τον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου υπέταξε τον Πανσερραϊκό στο «λάκκο των Λεόντων» με 1-0, έχοντας «χρυσό» σκόρερ τον Ματσάν, έφτασε τους 15 βαθμούς και είναι στο -1 από την 8η Κηφισιά.

Τα Καναρίνια με το «διπλό» στις Σέρρες διεύρυναν το θετικό σερί τους επί μακεδονικού εδάφους, καθώς την τρέχουσα σεζόν οι Αγρινιώτες όχι απλά είναι αήττητοι στο βορρά αλλά έχουν πάρει... τρία + ένα πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Αξιοσημείωτο πως ο Παναιτωλικός έχει πάρει 7/15 βαθμούς του στη Μακεδονία, όπου έχει πανηγυρίσει τις 2/4 νίκες που έχει πάρει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Τα Καναρίνια έχουν πάρει τα άλλα δυο τρίποντα στην έδρα τους, κόντρα σε ΟΦΗ και ΑΕΛ Novibet, ενώ έχουν προσθέσει από ένα βαθμό στη συγκομιδή τους στα ματς σε Τρίπολη και Νεάπολη, κόντρα σε Αστέρα AKTOR και Κηφισιά, αντιστοίχως, τα οποία αμφότερα έληξαν στο 1-1.

Εκτός από τον Πανσερραϊκό οι Αγρινιώτες νίκησαν και στη Μακεδονία στο εκτός έδρας ματς με τον Άρη. Στις 30 Αυγούστου η ομάδα του Γιάννη Πετράκη υπέταξε το σύνολο του Μαρίνου Ουζουνίδη με 2-0 χάρη στα γκολ των Αγκίρε - Άλεξιτς, για τη 2η αγωνιστική και πανηγύρισαν την πρώτη νίκη στο τρέχον πρωτάθλημα και δεύτερη τους στο «σπίτι» των Κίτρινων.

Την 4η αγωνιστική οι Κιτρινομπλέ έμειναν όρθιοι στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, καθώς διατήρησαν το ματς στη «λευκή» ισοπαλία (0-0), ενώ θα μπορούσαν να είχαν καλύτερο αποτέλεσμα, όμως μέσω VAR ακυρώθηκε το γκολ του Άλεξιτς για φάουλ του Σιέλη στην αρχή της φάσης, ενώ λίγο αργότερα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Ουνάι Γκαρθία.

Αξιοσημείωτο πως ο Παναιτωλικός είναι η μοναδική από τις επτά ομάδες που φιλοξένησε το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου στην Τούμπα και έφυγε «αλώβητη», ενώ έβαλε τέλος σε αρνητικό σερί 10 ετών και 21 διαδοχικών ηττών από τον ΠΑΟΚ.

Εκτός από τους 7 βαθμούς που πήραν οι Αγρινιώτες στη Μακεδονία είχαν ακόμα ένα ματς στο βορρά, για το θεσμό του Κυπέλλου. Οι Κιτρινομπλέ στην τελευταία τους υποχρέωση στη League Phase έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τον πρωτοπόρο του Α' Ομίλου της Super League 2, Ηρακλή, παίζοντας σε αντίξοες συνθήκες λόγω καιρού και γηπέδου, όμως αυτό το αποτέλεσμα άνευ συγκλονιστικού απροόπτου θα στείλει τον Παναιτωλικό στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Φυσικά τα Καναρίνια έφυγαν από το Καυτανζόγλειο με ένα πολύ σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Μιγκέλ Λουίς υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Παναιτωλικός στη Μακεδονία την τρέχουσα σεζόν