Δεκέμβρης γεμάτος πάθος: ΠΑΟΚ και Άρης σε back-to-back συγκρούσεις

Δύο παιχνίδια μέσα σε τέσσερις ημέρες φέρνουν ξανά αντιμέτωπους ΠΑΟΚ και Άρη, με το Κύπελλο και τη Super League να γίνονται η αφορμή για ένα Δεκέμβρη που υπόσχεται ένταση, πάθος και μνήμες από το ιστορικό «καυτό τετραήμερο» του 1972.

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει ξανά το ντέρμπι που την καθορίζει. Η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας έφερε τους δύο αιώνιους αντιπάλους σε διπλή μονομαχία στις αρχές Δεκεμβρίου, πρώτα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ λίγα εικοσιτετράωρα μετά η Τούμπα θα υποδεχθεί την ίδια μάχη για το πρωτάθλημα. Μια διπλή σύγκρουση που αναβιώνει μνήμες, βαραίνει με στατιστικά και υπόσχεται να γράψει άλλη μια σελίδα στο έπος των ντέρμπι ΠΑΟΚ–Άρης.

Η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας 2025-26 έφερε ξανά στο προσκήνιο το βαρύτερο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ και Άρης, οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι της πόλης, θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι σε μια διοργάνωση που πάντα γεννά ιστορίες πάθους και μνήμης. Το Κύπελλο είναι ο θεσμός όπου η μεταξύ τους αντιπαράθεση αποκτά μια άλλη διάσταση, με στιγμές που έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των φιλάθλων.

Για τον Άρη, το Κύπελλο έχει και μια ξεχωριστή σημειολογία. Ο τελευταίος τίτλος του στο ποδόσφαιρο, πριν από 55 χρόνια, κατακτήθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον τελικό του Καυτανζογλείου τον Ιούνιο του 1970. Μια βραδιά που έμεινε ιστορική, όχι μόνο γιατί χάρισε το τρόπαιο στους «κίτρινους», αλλά και γιατί επισφράγισε με τρόπο εμφατικό το μέγεθος αυτής της αντιπαλότητας. Εκείνη η επιτυχία παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς, ένας φάρος για τις επόμενες γενιές που περιμένουν να δουν ξανά τον Άρη στην κορυφή.

Από την άλλη πλευρά, η σύγχρονη παράδοση είναι αμείλικτη. Σε κάθε νοκ άουτ ζευγάρι Κυπέλλου, από το 1972 και μετά, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που προχωρά. Προημιτελικοί, ημιτελικοί, διπλοί αγώνες και τελικοί είχαν πάντα στο τέλος ασπρόμαυρο χαμόγελο. Το 1978, το 1980, το 1985, το 2001, το 2009, ακόμη και στον τελικό του 2003 όπου ο Γεωργιάδης έγραψε ιστορία με το γκολ του, το μοτίβο ήταν ίδιο: όταν κρίνονταν όλα σε μία πρόκριση, ο Δικέφαλος ήταν εκείνος που επικρατούσε.

«Ο πόλεμος των τεσσάρων ημερών»

Η φετινή σύγκρουση υπόσχεται να προσθέσει άλλο ένα κεφάλαιο σε αυτό το ανεξάντλητο έπος. Ένα κεφάλαιο που, ανεξαρτήτως νικητή, θα αφήσει ξανά το αποτύπωμά του στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το φετινό «διπλό» ραντεβού που υπόσχεται να βάλει φωτιά στην πόλη και που θυμίζει έντονα ένα άλλο, μοιραίο καλοκαίρι πενήντα τρία χρόνια πριν.

Τότε, τον Ιούνιο του 1972, η Θεσσαλονίκη έζησε τον δικό της «πόλεμο των τεσσάρων ημερών», όπως έχουμε περιγράψει αναλυτικά στο Gazzetta. Μέσα σε διάστημα μιας ανάσας, ΠΑΟΚ και Άρης έπαιξαν πρώτα για το πρωτάθλημα, σε ένα επικό 3-3, και τρεις ημέρες μετά για το Κύπελλο.

Ο Κούλης Αποστολίδης, με δύο γκολ, χάρισε στον Δικέφαλο τη νίκη-πρόκριση (1-2), παρά τον τραυματισμό του Γιώργου Κούδα, και άνοιξε τον δρόμο για τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του ΠΑΟΚ λίγες εβδομάδες αργότερα απέναντι στον Παναθηναϊκό του Πούσκας.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στην πόλη, με φιλάθλους να πανηγυρίζουν στο συντριβάνι του Λευκού Πύργου και άλλους να επιχειρούν να υψώσουν την ασπρόμαυρη σημαία δίπλα στην ελληνική.

Ήταν η στιγμή που άλλαξε την ιστορική ισορροπία.