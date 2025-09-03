Αυτή είναι η έδρα και η ημερομηνία του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία και ο χώρος διεξαγωγής του τελικού Kυπέλλου Ελλάδας 2025-2026.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (03/09) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2025-2026, οπού για πρώτη φόρα στη ιστορία του θεσμού θα υπάρχει ένας ενιαίος πίνακας βαθμολογίας στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων με 20 ομάδες εκ τον οποίων οι τέσσερις πρώτοι θα περνάνε αυτόματα στη προημιτελική φάση της διοργάνωσης, ενώ όσοι τερματίζουν στις θέσεις 5-12 θα έρχονται αντιμέτωποι μεταξύ του σε νοκ-άουτ αγώνες.

Ο τελικός του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας όπως ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ με την παρουσία φιλάθλων και των δύο φιναλίστ.

Ακόμη, ανακοινώθηκε και επίσημα πλέον η καινοτομία με την υποχρεωτική συμμετοχή 1 νεαρού Έλληνα παίκτη στην 11άδα (γεννημένου από 01.01.2004 και μετά) στους αγώνες του κυπέλλου.