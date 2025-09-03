Κληρώνει σήμερα για Κύπελλο Ελλάδας και έχουν αλλάξει όλα: Το νέο σύστημα διεξαγωγής και το γκρουπ δυναμικότητας

Σήμερα στις 12:00 θα λάβει χώρα η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η οποία θα γίνει για πρώτη φορά υπό τον ισχύ του νέου και αρκετά διαφορετικού φορμάτ της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος, ήρθε η ώρα του κυρίως... πιάτου. Στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (03/09) θα γίνει η κλήρωση του league phase του νέου φορμάτ της διοργάνωσης και μάλιστα ηλεκτρονικά, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΠΟ.

Καλεσμένοι σ' αυτήν, οι οποίοι και θα βοηθήσουν στον καταρτισμό του προγράμματος της φάσης αυτής θα είναι οι αθλητικοί διευθυντές της Εθνικής ομάδας, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης ενώ την παρουσίαση θα κάνει η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Φυσικά η κλήρωση θα καλυφθεί μέσω live από το Gazzetta ενώ για όσους θέλουν και εικόνα θα υπάρχει και το σχετικό Live Streaming από την ομοσπονδία.

Το νέο φορμάτ και τα γκρουπ δυναμικότητας

Η ΕΠΟ αποφάσισε πέρυσι να φέρει... επανάσταση στον θεσμό και άφησε πίσω της τα μέχρι τώρα φορμάτ που είχαν χρησιμοποιηθεί είτε με ομίλους είτε μονάχα με διπλά ή μονά παιχνίδια και πήγε σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Αποφάσισε να ακολουθήσει τα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων κι έτσι, μετά τον προκριματικά γύρο,εισήγαγε μία League Phase, όπως γίνεται από πέρυσι και σε Champions, Europa και Conference League.

Σ' αυτό συμμετέχουν 20 ομάδες, οι οποίες χωρίζονται σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας των τεσσάρων. Κάθε μία εξ' αυτών θα κληρωθεί μ' έναν αντίπαλο από τα υπόλοιπα γκρουπ. Έτσι θα βγουν οι τέσσερις αντίπαλοί της, τους οποίους θα αντιμετωπίσει από μία φορά, δύο εντός και δύο εκτός.

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.

Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Υπενθυμίζουμε πως οι προημιτελικοί θα είναι μονοί (το πλεονέκτημα της έδρας θα το έχει όποια ομάδα τερμάτισε πιο ψηλά στο League Phase) ενώ μέχρι και τα ημιτελικά δεν θα υπάρχει παράταση στους υπόλοιπους νοκ άουτ αγώνες.

Ο τελικός της διοργάνωσης θα γίνει στο ΟΑΚΑ ανεξαρτήτου των ομάδων που θα βρεθούν εκεί.