Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης Καλαμάτα - ΑΕΛ Novibet υπήρξε μία ιδιαίτερα συγκινητική τελετή στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Μπαχράμη.

Ο Παναγιώτης Μπαχράμης, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα και των δύο ομάδων στη διάρκεια της καριέρας του, έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2010, σε ηλικία μόλις 34 ετών, έπειτα από τραγικό δυστύχημα στην Κυπαρισσία, προκαλώντας σοκ και θλίψη σε όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Στην τιμητική εκδήλωση που έγινε πριν τη σέντρα (στο περιθώριο του θεσμού του Κυπέλλου) στο Καλαμάτα - ΑΕΛ Novibet (1-2) οι δύο ομάδες πρόσφεραν από μία φανέλα στην οικογένειά του (στη σύζυγο, τις δύο κόρες και τη μητέρα του). Τη φανέλα της ΠΑΕ ΑΕΛ παρέδωσε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Δημήτρης Παπαλέξης. Η ΠΑΕ ΑΕΛ βγάζοντας και σχετική ανακοίνωση εξέφρασε για μία ακόμη φορά τον σεβασμό και τη συμπαράστασή της προς στην οικογένεια του Παναγιώτη Μπαχράμη, τιμώντας τη μνήμη ενός ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα του συλλόγου.