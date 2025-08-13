Καλαμάτα: «15 χρόνια δίχως τον δικό μας Παναγιώτη Μπαχράμη»

Η Καλαμάτα δεν ξέχασε τον Παναγιώτη Μπαχράμη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από ακριβώς 15 χρόνια, στις 13 Αυγούστου του 2010.

Συμπληρώθηκαν 15 χρόνια απο τον αδόκητο χαμό του Παναγιώτη Μπαχράμη και η Καλαμάτα δεν θα μπορούσε να τον ξεχάσει. Το 2010 ο 34χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του απο ένα ταχύπλοο σκάφος, ενώ έκανε κατάδυση με ψαροντούφεκο σε παραλία της Κυπαρισσίας.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Καλαμάτα

«Η σημερινή ημέρα θα είναι πάντοτε μια ημέρα πένθους και θλίψης. Θα μας θυμίζει για πάντα τον άδικο και πρόωρο χαμό του Παναγιώτη Μπαχράμη.

Μια ημέρα σαν τη σημερινή, πριν από 15 χρόνια. Όταν ο «Ποτούλης» έφυγε από τη ζωή.

Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ένας σπουδαίος χαρακτήρας.

Με το σημάδι του να παραμένει ανεξίτηλο στην ιστορία της Μαύρης Θύελλας και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως έχουν απομείνει οι στιγμές που χάρισε μέσα στο χορτάρι. Μνήμες που δεν ξεχνιούνται, στιγμές μοναδικές.

Είναι χρέος όλων μας, να μην τον ξεχάσουμε. Να τον τιμούμε, κάθε χρόνο, την ίδια αυτή αποφράδα ημέρα.

Η ομάδα μας θα τιμήσει τη μνήμη του Παναγιώτη Μπαχράμη στο ερχόμενο παιχνίδι Κυπέλλου με αντίπαλο την ΑΕΛ, ομάδα στην οποία αγωνίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο εκλιπών.

ΜΠΑΧΡΑΜΗ ΨΥΧΑΡΑ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΘΥΕΛΛΑΡΑ»