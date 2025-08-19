ΑΕΛ Novibet: Η ομάδα πήρε την πρόκριση αλλά τα νέα δεν ήταν καλά για τον Φεριγκρά
Ο Φεριγκρά ήταν ο άτυχος για την ΑΕΛ στον αγώνα με την Καλαμάτα εκτός έδρας καθώς έγινε αλλαγή στο 74' για να μπει στη θέση του ο Παντελάκης. Ο τραυματισμός του με βάση την αρχική εκτίμηση δεν είναι ελαφρύς. Γίνεται λόγος για ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου, κάτι που σημαίνει ότι θα τεθεί εκτός για πάνω από έναν μήνα.
Η πρώτη κλινική εκτίμηση για τον Έρικ Φεριγκρά κάνει λόγο για κάκωση έσω πλάγιου συνδέσμου στο γόνατο. Στις επόμενες ώρες θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ώστε να αποσαφηνιστεί η έκταση της βλάβης και να εκτιμηθεί ο χρόνος και ο τρόπος αποθεραπείας του. Άρα η οριστικοποίηση της παραπάνω εκτίμησης θα προκύψει την Τετάρτη.
Ο Ερίκ Φεριγκρά στα 26 του χρόνια (07/02/1999) αγωνίζεται τόσο ως κεντρικός αμυντικός όσο και ως αμυντικό χαφ. Είναι διεθνής με το Εκουαδόρ που διαθέτει ισπανικό διαβατήριο και ενώ αποτελεί φετινή μεταγραφή της ΑΕΛ.
