Παναιτωλικός: Με νέα πρόσωπα αλλά και απουσίες στο Βόλο
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, στην έδρα της Νίκης Βόλου, για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας (18/8, 17:00). Στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη βρίσκονται τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Μίχαλακ, Μάτσαν και Κόγιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε το Σάββατο (16/8), όμως υπάρχουν αρκετές απουσίες από την αποστολή.
Ο πολύπειρος Κρητικός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Άλεξιτς (αιμάτωμα στα πλευρά), Σιέλη (χτύπημα στον αστράγαλο, Σμυρλή, Μαυρία (μυϊκά προβλήματα) και Εσκετζη (χτύπημα στο γόνατο).
Η αποστολή του Παναιτωλικού:
Αγαπάκης, Αγκίρε, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Χότζα, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ράδος, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.
