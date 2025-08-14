Ηρακλής: «Αστυνομία και Πανιώνιος δεν ήθελαν να ανοίξουν εξέδρα για φιλοξενούμενους»

Όπως έκανε γνωστό ο Ηρακλής, τόσο η Αστυνομία, όσο και ο Πανιώνιος δεν ήθελαν να ανοίξουν θύρα για φιλοξενούμενους στη Νέα Σμύρνη.

Χωρίς τη στήριξη των φιλάθλων τους θα αγωνιστεί ο Ηρακλής στη νοκ άουτ αναμέτρηση με τον Πανιώνιο, στη Νέα Σμύρνη (20/8, 17:00), για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Γηραιός ζήτησε 400 εισιτήρια, όμως τόσο η Αστυνομία, όσο και ο Ιστορικός, ήταν αρνητικοί στο ενδεχόμενο να ανοίξουν θύρα για φιλοξενούμενους.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα μέτρα τάξης του αγώνα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ Πανιωνίου και Ηρακλή.

Την ΠΑΕ Ηρακλής εκπροσώπησε ο Εκτελεστικός Διευθυντής, κ. Δημήτρης Τράγιας. Η ΠΑΕ Ηρακλής ζήτησε το άνοιγμα θύρας για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων της και αιτήθηκε 400 εισιτήρια.

Η εισήγηση της Αστυνομίας ήταν αρνητική, ενώ αρνητική στο άνοιγμα θύρας — είτε για μεμονωμένη είτε για οργανωμένη μετακίνηση — ήταν ΚΑΙ η ΠΑΕ Πανιώνιος».