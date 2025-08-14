Ηρακλής: «Αστυνομία και Πανιώνιος δεν ήθελαν να ανοίξουν εξέδρα για φιλοξενούμενους»
Χωρίς τη στήριξη των φιλάθλων τους θα αγωνιστεί ο Ηρακλής στη νοκ άουτ αναμέτρηση με τον Πανιώνιο, στη Νέα Σμύρνη (20/8, 17:00), για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Γηραιός ζήτησε 400 εισιτήρια, όμως τόσο η Αστυνομία, όσο και ο Ιστορικός, ήταν αρνητικοί στο ενδεχόμενο να ανοίξουν θύρα για φιλοξενούμενους.
Η ανακοίνωση του Ηρακλή
«Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα μέτρα τάξης του αγώνα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ Πανιωνίου και Ηρακλή.
Την ΠΑΕ Ηρακλής εκπροσώπησε ο Εκτελεστικός Διευθυντής, κ. Δημήτρης Τράγιας. Η ΠΑΕ Ηρακλής ζήτησε το άνοιγμα θύρας για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων της και αιτήθηκε 400 εισιτήρια.
Η εισήγηση της Αστυνομίας ήταν αρνητική, ενώ αρνητική στο άνοιγμα θύρας — είτε για μεμονωμένη είτε για οργανωμένη μετακίνηση — ήταν ΚΑΙ η ΠΑΕ Πανιώνιος».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.