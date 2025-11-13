Με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από την ΔΕΑΒ τα Χανιά για όσα συνέβησαν στην αναμέτρησή τους με τον Πανιώνιο.

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της ΔΕΑΒ στα Χανιά, καθώς οι Κρητικοί τιμωρήθηκαν με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για όσα έγιναν στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο (επικράτησαν οι «κυανέρυθροι» με 2-0). Συγκεκριμένα όπως αναφέρει και η σχετική ενημέρωση, η τιμωρία έχει να κάνει με το ότι οι φίλοι των Χανίων άναψαν κροτίδα στην εξέδρα και πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο μπουκάλια και ένα πλαστικό κάθισμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την τιμωρία έχει ως εξής:

«1. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση συμβάντων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων,

β) το Φύλλο Αγώνα

γ) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών, της διοργανώτριας αρχής (SUPER LEAGUE 2) και της ΔΕΑΒ, από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, στις 08/11/2025 στο ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ Χανίων Κρήτης, για την 9η αγωνιστική του Β’ ομίλου του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της γηπεδούχου ΠΑΕ πυροδότησαν εντός της κερκίδας από όπου παρακολουθούσαν τον αγώνα μία (1) κροτίδα και προέβησαν σε ρίψεις δύο (2) πλαστικών μπουκαλιών με νερό και ενός (1) πλαστικού καθίσματος προς τον αγωνιστικό χώρο,

επέβαλε με την υπ’ αριθ. 47/2025 Πράξη της, σε βάρος της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΕ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (ΧΑΝΙΑ), τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη διοργάνωση αυτή συμμετέχει».