Τα Χανιά εξέδωσαν ανακοίνωση κατά της διαιτησίας: «Ειδική Παράσταση – Κουκλοθέατρο εν δράση»

Η ομάδα των Χανίων εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία στον αγώνα της Κυριακής εναντίον του Αιγάλεω.

Μία ανακοίνωση σε εξαιρετικά αυστηρό τόνο ανάρτησε η ομάδα των Χανίων σήμερα το πρωί, αναφερόμενη στα διαιτητικά λάθη που έγιναν στο παιχνίδι της Κυριακής (02/11) κόντρα στο Αιγάλεω.

Πιο συγκεκριμένα τα παράπονα των Κρητικών έγκεινται μεταξύ άλλων σε μία φάση προς το τέλος του αγώνα οπού το κράτημα του Μουίμπα μέσα στη περιοχή από αμυντικό των γηπεδούχων δεν καταλογίζεται ως πέναλτι και αντ' αυτού ο παίκτης των Χανίων αντικρίζει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβάλλεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Χανιά:

“ΑΒ – Ειδική Παράσταση – Κουκλοθέατρο εν δράση

Χθες δεν συμμετείχαμε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Συμμετείχαμε σε μια κακο – σκηνοθετημένη παράσταση κουκλοθεάτρου, όπου κάποιοι «πονηροί» νομίζουν πως κρατούν τα νήματα και πως οι μαριονέτες τους κινούνται χωρίς το κοινό να τους αντιλαμβάνεται.

Το κοινό όμως και ΒΛΕΠΕΙ και ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ. Ξέρει ποιος κουνάει τα σχοινιά, ποιος κάνει τις κινήσεις και ποιος… «Βισκαδωρεύει» το έργο.

Η μόνη διαφορά είναι ότι στο θέατρο, στο τέλος χειροκροτείς. Στο ποδόσφαιρο μουντζώνεις και κρατάς σημειώσεις. Η αηδία και η ανοχή έχουν και ένα όριο, το οποίο χθες ξεπεράσατε κατά πολύ!

Έως εδώ!

ΥΓ: Συγχαρητήρια σε Ηράκλειο και Δυτική Αττική για το επίπεδο που έχουν φτάσει σε παραγωγή μαριονέτας. Να την κάνετε και εξαγωγή στην Ευρώπη.”