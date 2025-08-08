Όπως έκανε γνωστό η Cosmote TV θα μεταδώσει τρία παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η εντός συνόρων αγωνιστική περίοδος 2025-26 θα κάνει σέντρα με το Κύπελλο Ελλάδας. Η προκριματική φάση της ανανεωμένης διοργάνωσης θα διεξαχθεί το διάστημα 18-20 Αυγούστου, κατά την οποία θα διεξαχθούν 11 αναμετρήσεις, εκ των οποίων οι τρεις θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη.

Για ακόμα μια χρονιά η Cosmote TV θα καλύψει το Κύπελλο Ελλάδα κι όπως έκανε γνωστό η συνδρομητική πλατφόρμα θα μεταδώσει ένα παιχνίδι από κάθε αγωνιστική ημέρα.

Τη Δευτέρα (18/8) θα μεταδοθεί το Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός, μια ημέρα αργότερα (19/8) το Καλαμάτα - ΑΕΛ στην Παραλία και στις 20 Αυγούστου το Πανιώνιος - Ηρακλής στη Νέα Σμύρνη. Οι τρεις αναμετρήσεις θα κάνουν σέντρα στις 17:00 και θα καλυφυούν από το Cosmote Sports 1HD.

Θυμίζουμε πως οι αγώνες είναι μονοί και σε ενδεχόμενο ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση και η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Στη League Phase των 20 ομάδων έχουν ήδη προκριθεί Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος και ΟΦΗ, ενώ τυχερή στην κλήρωση στάθηκε η Ηλιούπολη, η οποία προκρίθηκε άνευ αγώνα.

Το πρόγραμμα της προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας

18/8

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος

Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός

Μακεδονικός - Λεβαδειακός

19/8

Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά

Καβάλα - Πανσερραϊκός

Καλαμάτα - ΑΕΛ

Αιγάλεω - Παναργειακός

20/8

Πανιώνιος - Ηρακλής

Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης

Καμπανιακός - Athens Kallithea

Κισσαμικός - Μαρκό

Όλοι οι αγώνες έχουν οριστεί για τις 17:00