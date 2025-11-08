Ο Πανιώνιος πέρασε νικηφόρα με 2-0 από τα Χανιά και προσπέρασε την Καλαμάτα στην κορυφή του Νοτίου ομίλου της Super League 2, έχοντας ματς περισσότερο.

Στην πρώτη θέση του Νοτίου Ομίλου της SL2 βρέθηκε ο Πανιώνιος μετά το διπλό (0-2) επί των Χανίων, με τους κυανέρυθρους να περιμένουν το αποτέλεσμα της Καλαμάτας αύριο.

Ο Πανιώνιος ήταν η ομάδα που απειλούσε κυρίως στο πρώτο μέρος και τελικά πήρε το προβάδισμα με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 47' έπειτα από εκτέλεση φάoυλ του Παπαγεωργίου, ο Μωραϊτης βρήκε δίχτυα γράφοντας το 0-1.

Στο 68' ο Πανιώνιος έφτασε και σε δεύτερο γκολ με τον Μωραΐτη αυτή τη φορά να σερβίρει και τον Μόρσεϊ να διαμορφώνει το 0-2. Ένα λεπτό αργότερα οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες με τον Γιάκοβλεφ να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα για χειρονομία, αλλά τους κυανέρυθρους να διατηρούν το προβάδισμα ως το τέλος.

Τα Χανιά είχαν την ευκαιρία να μειώσουν στο σκορ στο 72' αλλά το σουτ του Κουτεντάκη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Χανιά (Κούκι): Αγριμάκης, Τζανακάκης, Σερβιλάκης (65′ Ράδος), Λάμτσε, Φουρλάνος, Άοσμαν (65′ Γιοκέ), Κουτρουμπής, Κουτεντάκης, Ιωαννίδης, Ορτιγκόθα (34′ λ.τ Σπιριντόνοβιτς), Κωστανάσιος.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (93' Ζούλιας), Γιένσεν, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς, Μπελμόντ (46′ Μπεχαράνο), Στούπης, Γιακόβλεφ, Μόρσεϊ (75′ Ασλανίδης), Παπαγεωργίου (65′ Κολοβός), Μωραΐτης (75′ Βοΐλης).

Πρόγραμμα και αποτελέσματα 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 8/11

Χανιά - Πανιώνιος 0-2

Κυριακή 9/11

Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου (14:00)

Παναργειακός - Μαρκό (15:00)

Δευτέρα 10/11

Ηλιούπολη - Athens Kallithea (15:00)

*Αναβλήθηκε το Αιγάλεω-Ολυμπιακός Β

Η βαθμολογία

1. Πανιώνιος 21

2. Καλαμάτα 20

3. Μαρκό 13

4. Ολυμπιακός Β 13

-------------------

5. Athens Kallithea 13

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9

8. Χανιά 6

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3

*Πανιώνιος και Χανιά έχουν από ένα παιχνίδι περισσότερο