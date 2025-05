Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τους τελικούς του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ για το Κύπελλο, που είναι όλοι θρίλερ!

Τελικός Κυπέλλου λοιπόν αύριο, πρώτος για τον Ολυμπιακό μετά από τέσσερα χρόνια, όταν είχε ηττηθεί στο ΟΑΚΑ 1-2 από τον ΠΑΟΚ, χάνοντας παράλληλα το νταμπλ.

Και το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό για Ολυμπιακό, τελικούς Κυπέλλου και ΟΑΚΑ, είναι ένα: δράμα! Δεν μπορώ να θυμηθώ τελικό σε αυτό το γήπεδο με τον Ολυμπιακό και να μην υπάρχει δράμα, άλλοτε με καλό, άλλοτε με κακό τέλος. Θρίλερ σχεδόν όλα τα παιχνίδια! Ανεξαρτήτως αντιπάλου!!! Κι από την στιγμή που γίνεται δράμα, αναπόφευκτα και τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα-έξι κερδισμένοι τελικοί και έξι χαμένοι, δεδομένο που δεν συνάδει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος σε τελικούς εκτός ΟΑΚΑ έχει αποκλειστικά νίκες εδώ και χρόνια, σε Πάτρα (δύο), Θεσσαλονίκη (μία), Κρήτη (μία), Βόλο (μία)! Πέντε στα πέντε έξω, έξι στα 12 στο ΟΑΚΑ!!!

Ας θυμηθούμε τα δράματα του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ…

2021 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 χωρίς κόσμο λόγω κορονοϊού, με τον Ολυμπιακό να δέχεται το 0-1 από πέναλτι

2016 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-1 σε άδειο γήπεδο, με…300 εισιτήρια, ο τελικός…Κοντονή, ένα μήνα μετά τη λήξη του πρωταθλήματος!

2015 Ολυμπιακός-Ξάνθη 3-1 με την Ξάνθη κυρίαρχη σε όλο το α΄ ημίχρονο, αλλά να λυγίζει με ένα γκολ στο 45’ (αποβολή του Μποτία στο 89’)

2013 Ολυμπιακός-Αστέρας 3-1 με 1-1 στο 90λεπτο (το τρίτο γκολ με πέναλτι στο 119΄) και με 10 παίκτες στην παράταση, αφού ο Χολέμπας ήταν τραυματίας

2012 Ολυμπιακός-Ατρόμητος 2-1 με 1-1 στο 90λεπτο, χαμένο πέναλτι του Χολέμπας και στην παράταση γκολ του Φουστέρ στο 119’

2009 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-3 στο 90λεπτο, 4-4 στην παράταση, αποβολές Γκαλέτι και Αβραάμ στο 4-3 και νίκη στα πέναλτι 15-14!

2002 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-1 με χαμένο πέναλτι του Τσιάρτα και αποβολή του Τζιοβάνι στο 79’ με το σκορ 1-1

1999 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 2-0 με αποβολή του Αμανατίδη από το 32’ (στο 0-0) και το δεύτερο γκολ στο 90’

1993 ΠΑΟ-Ολυμπιακός 1-0 με αποβολή του Καραταίδη στο 48’

1990 Ολυμπιακός-ΟΦΗ 4-2, με τον ΟΦΗ να ισοφαρίζει σε 2-2 το 2-0 (με πέναλτι του Ντέταρι το δεύτερο γκολ) και τον Ολυμπιακό να κλειδώνει τη νίκη με γκολ στο 88’ με τον Ντέταρι

1988 ΠΑΟ-Ολυμπιακός 1-1 στο 90λεπτο, 2-2 στην παράταση, με δύο πέναλτι υπέρ του (Φούνες) και ένα εις βάρος του (Σαραβάκος) και ήττα στη διαδικασία των πέναλτι 3-4

1986 ΠΑΟ-Ολυμπιακός 4-0 κι αποβολή του Μητρόπουλου στο 88’…

Βλέπουμε λοιπόν 12 τελικούς με μεγάλες χαρές, αλλά και μεγάλες λύπες, με έξι αποβολές εις βάρος (και μία έβδομη, του Μοντέστο, μετά τη λήξη του αγώνα το 2013), με πέντε πέναλτι υπέρ και τρία κατά και γενικά με...χαμό μεγάλο!

Το ευχάριστο ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ είναι ότι τις ομάδες τέτοιου βεληνεκούς (Αστέρα, Ξάνθη, Ατρόμητο και τον ίδιο τον ΟΦΗ), ο Ολυμπιακός τις έχει κερδίσει όλες στο ΟΑΚΑ, έστω με δυσκολία η, και τεράστια ζόρια ακόμη ακόμη.

Άσχετο: Ακούγεται ότι η Αλ Αίν από τα Εμιράτα, με προπονητή τον Βλάντιμιρ Ίβιτς, θα κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό για να αγοράσει τον Ελ Κααμπί. Μόνο που την περασμένη εβδομάδα οι Άραβες έκλεισαν τη μεταγραφή του επίσης έμπειρου Πολωνού διεθνή σέντερ φορ Πιάτεκ από την Μπασάκσεχιρ, δεύτερου σκόρερ του τουρκικού πρωταθλήματος με 21 γκολ, πίσω από τον Οσιμέν που έχει 24…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μετά από αρκετούς αγώνες σε πολύ χαμηλές στροφές, ακόμη κι αν σκόραρε, ο Τσικίνιο ανέβασε κάπως την απόδοση του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την περασμένη Κυριακή, παίζοντας αρχικά δεκάρι, στη συνέχεια έξω αριστερά και στο τέλος πάλι δεκάρι.

Όχι ότι έλαμψε ο Πορτογάλος, όμως και έδωσε βοήθειες στον Ορτέγκα (σε μία στιγμή είχε εξαιρετική επιστροφή στην άμυνα, κόβοντας τον Βαγιαννίδη μέσα στην περιοχή του Τζολάκη) και είχε κάποιες αρκετά καλές πάσες και ξεχώρισε στο καλό διάστημα του Ολυμπιακού, μετά το 0-1, βγάζοντας δύο πάσες για γκολ στον Γιάρεμτσουκ, εκ των οποίων η δεύτερη ήταν προϊόν πραγματικά ωραίας ενέργειας.

Η ομάδα έχει ανάγκη αύριο τον καλό Τσικίνιο, απόντος για άλλη μία φορά του Κωστούλα και με τον Όρτα να έχει να παίξει ενάμιση μήνα. Ο Πορτογάλος έχει την ποιότητα, αλλά παίζει εσχάτως σε πολύ χαμηλό τέμπο, με συνέπεια συχνά να γίνεται εύκολη λεία για τους αμυντικούς. Να μην σχολιάσω δε τις εκτελέσεις των κόρνερ και των φάουλ, γιατί θα γίνω πολύ κακός.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

In my opinion the two best teams in Greece of the past 5 years (Atleast) were 22/23 AEK and 24/25 osfp. I am asking for real. Over the course of 4 matches who comes out on top? Don’t be biased because of your team.#aek #aekfc #monoaek #forzaaekara #olympiacos #osfp #football pic.twitter.com/2kyIY6Cn0v