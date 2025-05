Ολυμπιακός: Το ερωτηματικό για τον τελικό του Κυπέλλου!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το μεγαλύτερο ερωτηματικό του Ολυμπιακού ενόψει του τελικού του Κυπέλλου.

Στα δικά μου μάτια, το μεγαλύτερο ερωτηματικό στον Ολυμπιακό ενόψει του τελικού του Κυπέλλου είναι η θέση του αριστερού μπακ!

Πολύ απλά διότι ο μεν Ορτέγκα δεν είναι στα καλύτερα του προερχόμενος από τραυματισμό, ο δε Μπρούνο δεν μας έχει πείσει για την σταθερότητα του. Κι ο ΟΦΗ από εκείνη την πλευρά έχει καλό εξτρέμ, τον έμπειρο διεθνή με τη Γεωργία, Σενγκέλια, με καλή ντρίμπλα και καλό ανάποδο πόδι, αριστερό-δεν έχει το εύκολο γκολ, όμως είναι πολύ δημιουργικός.

Τον Ορτέγκα τον είδαμε την Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα μετά από 40 ημέρες, λόγω θλάσης. Την αμέσως προηγούμενη Κυριακή είχε μπει αλλαγή για 30 λεπτά στο 4-2 με τον ΠΑΟΚ, και ήταν φανερό ότι δεν είχε ρυθμό. Αλλά και τώρα ήταν φανερό πως δεν πατούσε καλά, όπως τον ξέραμε. Και δεν μιλώ για το επιθετικό κομμάτι, αφού βγήκε μπροστά μόνο τρεις φορές, με απολογισμό ένα κερδισμένο κόρνερ και μία τυπική σέντρα, εύκολη να την μαζέψει ο γκολκίπερ.

Αμυντικά πράγματι έδωσε μάχες, έχοντας και το μειονέκτημα στα πρώτα 25 λεπτά ότι είχε μπροστά του τον παντελώς αναποτελεσματικό ανασταλτικά Πάλμα. Είχε αρκετές θετικές επεμβάσεις, εκ των οποίων τρεις ήταν εξαιρετικές, αλλά είχε και προβλήματα με τις πάσες που έβγαιναν στην πλάτη του. Και ενίοτε πήγαινε δεύτερος πάνω στις φάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ακραίο μπακ.

Θα έλεγα, όμως, ότι το πιο σημαντικό ήταν η μικρή συμμετοχή του γενικά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και κάποια στιγμή κουράστηκε κιόλας, είχε μία πολύ κακή άμυνα σε μία προσπάθεια του Τετέ στο 56, εκεί που ο αντίπαλος του βγήκε σαν μέσα δεξιά, πλάσαρε κι ο Τζολάκης βρήκε την μπάλα χαμηλά με τις μύτες του δεξιού ποδιού του-κι ο Μεντιλίμπαρ αμέσως μετά τον άλλαξε.

Ο Μπρούνο, που πήρε τη θέση του, μάλλον επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά ότι παίζει καλύτερα όταν μπαίνει αλλαγή! Ίσως γιατί ο ίδιος είναι πολύ αθλητικός και βρίσκοντας κουρασμένους ακραίους μπορεί και κάνει τη διαφορά πιο εύκολα. Αυτό πάντως που είδαμε στο ΟΑΚΑ ήταν τον Νιγηριανό να έχει καλές καλύψεις και να κόβει πίσω, αλλά και να βγαίνει επικίνδυνα μπροστά.

Παίζοντας το μισό χρόνο του Ορτέγκα, πέρασε τριπλάσιες σέντρες, και δη απειλητικές, με αποκορύφωμα εκείνη στον Γιάρεμτσουκ, που έχασε την ευκαιρία-ήταν σχεδόν καρμπόν με το γύρισμα που είχε κάνει, και τότε μπαίνοντας αλλαγή, στον Τσικίνιο, στη φάση του μοναδικού γκολ στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-1 στο 90’. Όπως κι όταν είχε μπει αλλαγή στο Ολυμπιακός-ΠΑΟ 4-2 είχε περάσει σέντρα για γκολ στον Ζέλσον στο 94, άσχετα αν εκείνος το είχε χάσει.

Έτσι όπως φαίνεται, μάλλον ο προπονητής θα ξεκινήσει τον Ορτέγκα, που είναι πιο κοντρολαρισμένος και ξέρει καλύτερα πώς παίζει ο Ολυμπιακός, και στο τέλος θα βάλει τον Μπρούνο. Με την ελπίδα ότι ο Αργεντίνος έχοντας προπονηθεί κι αυτή την εβδομάδα θα έχει βελτιώσει την εικόνα του. Ειδάλλως, πολύ απλά θα γίνει το αντίστροφο!

Παρεμπιπτόντως, κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθούν στο Ρέντη και να εξηγήσουν, προφανώς καλύτερα, στον Μπρούνο πώς πρέπει να παίζει τη διαγώνια κάλυψη. Γιατί είτε συγκλίνει καθυστερημένα προς τα μέσα, είτε ακόμη και έγκαιρα όταν το κάνει, μοιάζει να μην ξέρει πώς θα αμυνθεί. Το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι.

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει από την Ίντερ ήδη δύο παίκτες της Β ομάδας της, λίγο πιο πριν τον στόπερ Κινκουέ και πιο πρόσφατα τον γκολκίπερ Μπότη. Και τώρα πάει για τρίτο, τον επίσης κεντρικό αμυντικό Αλεξίου. Ο Κινκουέ, στα 23,5 χρόνια του, κάνει φέτος μία δεύτερη σεζόν «σχεδόν» βασικού στην Α΄κατηγορία της Γαλλίας με τη Χάβρη (22 ματς στην αρχική ενδεκάδα πέρυσι και 25 φέτος, σε πρωτάθλημα 34 αγωνιστικών), ανεβάζοντας την χρηματιστηριακή αξία του στα 8 εκ. Ευρώ, ενώ στον Ολυμπιακό Β (μέχρι εκεί έπαιξε, αφού δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να δοκιμάσει στην πρώτη ομάδα) ήταν στις 300 χιλ. Ευρώ, όταν έφυγε, πριν 2,5 χρόνια.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Λένε καμιά φορά ότι ένας καλός τερματοφύλακας μπορεί να γλιτώσει την εστία του ακόμη και χωρίς να κάνει κάποια επέμβαση! Αυτό ακριβώς που είδαμε από τον Τζολάκη σε μία φάση του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό!

Αναφέρομαι στην στιγμή στην οποία ο Σβιντέρσκι βγήκε φάτσα απέναντι στον Τζολάκη μετά από ένα τάκλιν του Μουζακίτη, που ατυχώς για τον νεαρό «ερυθρόλευκο» έφερε την μπάλα στα πόδια του Πολωνού φορ. Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού λοιπόν έκανε μία πολύ γρήγορο, όσο και αποφασιστική έξοδο. «Άπλωσε» το κορμί των 193 εκατοστών ύψους και πολύ απλά του έκλεισε το πεδίο.

Κι από εκεί που όλοι περιμέναμε από τον Σβιντέρσκι να πλασάρει προς την εστία του Ολυμπιακού, καθότι σε εξαιρετική θέση για να το κάνει, εκείνος προτίμησε να γυρίσει την μπάλα πλάγια δεξιά του προς τον Ουνάϊ, αλλά δεν το έκανε και με τον πιο σωστό τρόπο, η μπάλα πήγε στον Τετέ, που στη συνέχεια γύρισε κι αυτός στον Ουνάϊ, με τον Μαροκινό να σουτάρει και τον Τζολάκη να κάνει την επέμβαση του αγώνα.

Μιλάμε για μία φάση μεγάλη, με δύο στιγμές, στις οποίες ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αντέδρασε άριστα, πρώτα κυρίως με το μυαλό του και στη συνέχεια με το σώμα του.

