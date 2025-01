ΓεροΓιοβάισα: Αετομαχία για τα ημιτελικά και Παναθηναϊκός vs Ζέλικο

Σε μια γεμάτη αθλητική Πέμπτη ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα μονομαχήσουν για μια θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο ΟΑΚΑ την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Θα μπορούσε να λείπει ο ΓεροΓιοβάισα;

Πωπωπω μια Πέμπη! Απόψε (9/1) έχουμε δυο ματσάρες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ για... γερά νεύρα. Στις 19:30 σε μια ρεβάνς που «μυρίζει» μπαρούτι ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τη ΑΕΚ, η οποία έχει ισχνό προβάδισμα μετά τη νίκη της στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0. Στις 21:30 το ΟΑΚΑ θα υποδεχτεί για ακόμα μια φορά τον σπουδαίο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας. Μετά τον προσωπικό μου θρίαμβο με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό θέλω ακόμα περισσότερα.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και την «αετομαχία». Η εξωαγωνιστική κατάσταση έχει δώσει ακόμα περισσότερο... πολεμικό κλίμα σε ένα ζευγάρι με βεντέτα πολλών χρόνων. Βλέπω πολλή ένταση, σκληρές μονομαχίες και... γκολ! Προτείνω Bet Builder με Goal/Goal και anytime σκόρερ τους Μαρσιάλ - Ντεσπόντοφ, σε συνολική απόδοση 13.00.

Πάμε και στον μαγικό κόσμο της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός είναι σε ένα καλό και κυρίως... παραγωγικό «φεγγάρι». Θεωρώ πως με τη φορά που έχει το Τριφύλλι είναι value for money η επιλογή 1/1 σε απόδοση 1.75. Από εκεί και πέρα ο Κέντρικ Ναν είναι «σεληνιασμένος» και διαλύει οποιαδήποτε άμυνα βρεθεί στο δρόμο του. Οι Over 22.5 πόντοι του Αμερικανού killer προσφέρονται στο 1.66.