Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μπήκε στην αρχική 11άδα του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς του Novibet Κυπέλλου με τον Άρη εκτός έδρας, κάτι που δεν συνιστά έκπληξη.

Ο Βαλμπουενά φέτος είχε παίξει μόνο 2 ματς βασικός. Το τελευταίο χρονικά ήταν με Βόλο τον περασμένο Σεπτέμβριο για το Πρωτάθλημα της Super League 1 (το 1-1 τότε). Η διάταξη του Ολυμπιακού για το Άρης - Ολυμπιακός στο Novibet Κύπελλο: Τζολάκης - Ροντινέι, Σωκράτης, Ντόι και Βρουσάι - Εμβιλά και Σαμασέκου - Μπιέλ, Βαλμπουενά και Μασούρας - Μπακαμπού. Εκτός της αρχικής 11άδας είναι και ο Χάμες αλλά και ο Φορτούνης δηλαδή.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! Olympiacos #GreekCup #ARISOLY #Stoiximan pic.twitter.com/pdhSfFjEbH