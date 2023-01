Με αρκετές αλλαγές κατεβάζει ο Μίτσελ στον Ολυμπιακό στο ματς του Novibet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Στηn 11άδα του ο Ολυμπιακός θα έχει τον Παπέ Σισέ - για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο στην ομάδα καθώς από τότε είχε να παίξει που είχε μπει ως αλλαγή σε ματς του Europa League ενώ ως βασικός είχε παίξει με τον Ατρόμητο τον Οκτώβριο - ενώ βασικοί είναι και οι Μαρσέλο, Σαμασέκου, Κασάμι, Ανδρούτσος και Γκάρι Ροντρίγκες. Οι 11 του Ολυμπιακού για το ματς στο Novibet Κύπελλο Ελλάδας με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι: Τζολάκης - Ανδρούτσος, Ρέτσος, Παπέ Σισέ και Μαρσέλο - Μπουχαλάκης και Σαμασέκου - Κασάμι, Γκάρι Ροντρίγκες και Μασούρας - Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο