Δείτε την ενδεκάδα με την οποία παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Πέδρο Μαρτίνς στη ρεβάνς του Κυπέλλου κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων για τους «8» του Κυπέλλου (νίκη του Παναιτωλικού με 2-1 στο πρώτο ματς). Ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει ενδεκάδα με αλλαγές, όπως άλλωστε αναμενόταν.

Σε διάταξη 4-2-3-1, κάτω από τα γκολπόστ είναι ο Τζολάκης. Στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά παίρνουν θέση οι Βρουσάι, Παπαδόπουλος, Μπα και Κίτσος. Αμυντικοί χαφ είναι οι Κανέ και Σουρλής. Ο Κανέ μάλιστα κάνει ντεμπούτο. Δεξιός εξτρέμ ξεκινά ο Φαντιγκά, αριστερός ο Ονιεκούρου, ενώ ο Καρβάλιο θα παίξει πίσω από τον Αραμπί.

Η ενδεκάδα: Τζολάκης, Βρουσάι, Κίτσος, Παπαδόπουλος, Μπα, Κανέ, Σουρλής, Καρβάλιο, Ονιεκούρου, Φαντιγκά, Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό! / Our line-up for today’s match against Panetolikos! #Olympiacos #GreekCup #OLYPAN #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/ty9FAqfhjs