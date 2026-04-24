ΟΦΗ: Οι Ομιλίτες έρχονται στο Βόλο και έκαναν το πλοίο... Γεντί Κουλέ

Βασίλης Μπαλατσός
Τα video που εξασφάλισε το Gazzetta από το... πάρτι των οπαδών του ΟΦΗ που πάνε στον Βόλο με το πλοίο, με όνειρο να επιστρέψουν ως Κυπελλούχοι!

Η μέρα που έχουν... κυκλώσει οι φίλοι του ΟΦΗ εδώ και 2,5 μήνες φτάνει. Σε λιγότερο από 24 ώρες το σύνολο του Χρήστου Κόντη θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχοντας τη στήριξη 7.800 φιλάθλων του, οι οποίοι θα «ωθήσουν» την ομάδα τους στην προσπάθεια να σηκώσει το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία της.

Το βράδυ της «παραμονής» του τελικού περισσότεροι από 1.000 Ομιλίτες έφυγαν με πλοίο από το Ηράκλειο με τελικό προορισμό τον Βόλο και τόσο στο λιμάνι, όσο και εντός του πλοίου δημιούργησαν συνθήκες... «Γεντί Κουλέ»!

Φυσικά εκτός από τα... κλασικά συνθήματα την τιμητική τους είχαν και «μηνυματα» τίτλου, όπως: «Ερχόμαστε στον Βόλο, το Κύπελλο να πάρουμε».

Θυμίζουμε πως οι φίλο του ΟΦΗ θπου ταξιδεύουν με την ακτοπλοϊκή εκδρομή θα φτάσουν νωρίς το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα μεταφερθούν με πούλμαν στον Βόλο, όπου αναμένονται το μεσημέρι.

 

Tα video που εξασφάλισε το Gazzetta από το πλοίο των οπαδών του ΟΦΗ

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Τελευταία Νέα