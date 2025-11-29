Ο Γιλντίζ έθεσε τέλος στη λειψυδρία της Γιουβέντους, καθώς με δυο γκολ υπέγραψε την ανατροπή με 2-1 επί της Κάλιαρι και δεν επέτρεψε να χαθεί η επαφή με την πρώτη εξάδα.

Αν έχεις (τέτοιον) Κενάν Γιλντίζ... διάβαινε, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της αναμέτρησης, η οποία έφερε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Τούρκου εξτρέμ. Με τον ίδιο άλλωστε να ολοκληρώνει την ντοπιέτα, η Γιουβέντους επέστρεψε από ημίχρονο από το προβάδισμα της Κάλιαρι και με το τελικό 2-1 επέστρεψε στις επιτυχίες που την κράτησαν στο -1 από τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με το όμορφο τελείωμα του Εσπόζιτο στο 26΄, η αντίδραση της Γιουβέντους ήταν άμεση κι έφτασε στην ισοφάριση δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ο Γιλντίζ εκτέλεσε άψογα στη γωνία έπειτα από όμορφο συνδυασμό. Παρόμοιο ήταν και το γκολ της ανατροπής, όταν ύστερa από νέα όμορφη ομαδική προσπάθεια ο Γιλντίζ υποδέθηκε τη μπάλα στο ύψος της περιοχής, πάτησε απειλητικά εντός της κι εκτέλεσε άψογα στη γωνία για το 2-1 στο 45΄+1΄.

Οι Μπιανκονέρι είχαν τις στιγμές τους να καθαρίσουν με τρίτο γκολ το ματς μετά την ανάπαυλα κ αφού δεν πλήρωσαν την αστοχία τους στο 90'+3΄ελέω... Περίν που καθάρισε την κεφαλιά του Γκαετάνο, πήραν το τρίποντο που τους επέτρεψε να παραμείνουν κοντά στην πρώτη εξάδα της Serie A.

Η ανατροπή της Τζένοα «βύθισε» την Βερόνα

Η Βερόνα δεν σηκώνει κεφάλι στην Serie Α παραμένοντας για 13ο ματς χωρίς νίκη και στον πάτο της βαθμολογίας. Παρότι προηγήθηκε, δέχθηκε την ανατροπή από την Τζένοα, με τον Ντε Ρόσι να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη στη νέα του ομάδα. Ο Κολόμπο ισοφάρισε για τους Ροσομπλού στο 40', προτού ο Θόρσμπι με κοντινή κεφαλιά δώσει το προβάδισμα και το «τρίποντο» στην Τζένοα.

Δραπέτευσε από την Πάρμα η Ουντινέζε

Στα θετικά αποτελέσματα επέστρεψε η Ουντινέζε που νίκησε με 2-0 την Πάρμα εκτός έδρας, με την τελευταία να μένει σε απόσταση αναπνοής από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Ζανιόλο έβαλε μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους που «κλείδωσαν» τη νίκη στο 65' με το πέναλτι του Ντέιβις, φάση από την οποία η Πάρμα έμεινε με δέκα παίκτες και δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση για να επιστρέψει στο ματς, γνωρίζοντας έκτη της φετινή ήττα.