Σέζνι: «Δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι με νερό από τον πόνο»
Στα 35 του πλέον χρόνια, ο Βόιτσεχ Σέζνι συνεχίζει να αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο διανύοντας την δεύτερη σεζόν του στην Μπαρτσελόνα. Ο Πολωνός τερματοφύλακας παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στο περιοδικό «GQ», κατά την οποία αποκάλυψε τις συνέπειες που βιώνει μέχρι και σήμερα από τον σοβαρό του τραυματισμό πίσω στο 2008.
Αγωνιζόμενος τότε στην Άρσεναλ, είχε υποστεί κάταγμα και στους δύο βραχίονές του ενώ ακολουθούσε πρόγραμμα προπόνησης στο γυμναστήριου του συλλόγου. Ένας σοβαρός τραυματισμός που στην ηλικία των 17 ετών θα μπορούσε μέχρι και να τερματίσει την καριέρα του.
«Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, έρχεται μια στιγμή που χάνω εντελώς την αίσθηση των χεριών μου και δεν μπορώ να κρατήσω ούτε ένα μπουκάλι με νερό, λόγω του πόνου. Τότε, οι προπονητές και εγώ αστειευόμασταν, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχω... βαρεθεί αυτό το βάσανο.
Είναι χειρότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, στις πολύ απαιτητικές προπονήσεις. Κατά τη διάρκεια της σεζόν είναι πιο εύκολο επειδή κάνεις δύο προπονήσεις και μετά έναν αγώνα, έτσι ώστε τα χέρια σου να ξεκουράζονται και να μην είναι τόσο άσχημα. Ο πόνος εκτείνεται από τον καρπό μέχρι τον αγκώνα», παραδέχθηκε ο γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα.
🔙 SZCZESNY y su SUFRIMIENTO tras romperse los antebrazos en 2008:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 27, 2025
😮💨 "Estoy harto del sufrimiento".
❌ "No puedo sostener una botella del dolor". pic.twitter.com/wWsLSxDYWe
