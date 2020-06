Νάπολι - Ίντερ: Γκολάρα Έρικσεν από απευθείας κόρνερ (vid)

Καλύτερο και πιο εντυπωσιακό ξεκίνημα δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει η Ίντερ στον δεύτερο ημιτελικό κόντρα στη Νάπολι. Τρεις μήνες μετά το τελευταίο της ματς, ο Κρίστιαν Έρικσεν χάρισε στους Νερατζούρι ένα ονειρικό πρώτο γκολ στο restart, εκτελώντας απευθείας από κόρνερ την εστία της Νάπολι.

Η μπάλα πήρε τρελά φάλτσα, γκέλαρε στη μικρή περιοχή του Οσπίνα, ο οποίος χωρίς περιθώριο αντίδρασης μάζεψε τη μπάλα από τα δίχτυα του μόλις στο 2ο λεπτό του ματς.

Christian Eriksen Scores for Inter direct from the corner

Napoli 0-1 Inter (1-1 on aggregate) pic.twitter.com/uQ6eMpO7Tx

— InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) June 13, 2020