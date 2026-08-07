Η Κυπριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχωρά σε μια άκρως ρηξικέλευθη κίνηση, αφού μη επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες της χώρας θα μπορούν να γίνουν διαιτητές.

Η Κύπρος πρωτοπορεί! Στο «Νησί της Αφροδίτης» μη επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες της χώρας θα μπορούν να γίνουν διαιτητές, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της διαιτησίας τόσο στην πρώτη κατηγορία όσο και στις λοιπές.

Η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν ενεργό συμβόλαιο επαγγελματικού χαρακτήρα ή εγγεγραμμένοι παίκτες σε ομάδες της Α’ και Β’ Κατηγορίας Ανδρών, καθώς και της Α’ Κατηγορίας Γυναικών.

Ακόμη, θα δύνανται να είναι διαιτητές ή βοηθοί διαιτητή σε αγώνες που δεν θα έχουν συνάφεια με τη διοργάνωση ή την κατηγορία, που συμμετέχουν οι ίδιοι/ίδιες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κυπριακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ ενέκρινε εισήγηση της Επιτροπής Διαιτησίας σύμφωνα με την οποία, εν ενεργεία ποδοσφαιριστές μπορούν ταυτόχρονα να είναι και εγγεγραμμένοι στο μητρώο διαιτητών και να διαιτητεύουν αγώνες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κανονισμούς. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΚΟΠ για ενίσχυση και αναβάθμιση της κυπριακής διαιτησίας, καθώς και για προσέλκυση νέων ανθρώπων που αγαπούν το ποδόσφαιρο και επιθυμούν να παραμείνουν ενεργά στον χώρο, αναλαμβάνοντας έναν νέο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο».