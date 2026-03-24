Νέο συμβόλαιο με την Κύπρο υπέγραψε ο Μάντζιος

Στον πάγκο της Κύπρου μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Άκης Μάντζιος, με τον οποίο η Ομοσπονδία προχώρησε σε επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο Έλληνας προπονητής ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση της κυπριακής ομοσπονδίας για επέκταση της συνεργασίας τους για τρία ακόμα χρόνια.

Η ανακοίνωση της κυπριακής ομάδας αναφέρει: «Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της Εθνικής Ανδρών Απόστολου Μάντζιου μέχρι τον Ιανουάριο του 2029. Το υφιστάμενο συμβόλαιο του Ομοσπονδιακού μας προπονητή είχε ισχύ μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο. Η ΚΟΠ εκτιμώντας το έργο που έχει επιτελέσει ο κ. Μάντζιος και θέλοντας να του δείξει έμπρακτα την στήριξη και την εμπιστοσύνη της, προχώρησε σε πρόωρη επέκταση του σύμβολαίου του καθώς και των συνεργατών του.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Εθνική μας θα πορευτεί με τον κ. Μάντζιο στην τεχνική της ηγεσία στο Nations League 2026 – 2027, τα προκριματικά του EURO 2028 και το Nations League 2027 – 2028. Την συμφωνία με τον Απόστολο Μάντζιο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζιδης στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής πριν την έναρξη της σημερινής πρώτης προπόνησης για τα φιλικά με Λευκορωσία (26 Μαρτίου) και Μολδαβία (30 Μαρτίου)».

Από την πλευρά του, ο Άκης Μάντζιος δήλωσε για την παραμονή του στον πάγκο της Κύπρου: «Υπήρχε καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές για ανανέωση. Είμαστε και οι δύο χαρούμενοι. Ευχαριστώ τον πρόεδρο και το Δ.Σ. Να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, να έχουμε την ίδια διάθεση με τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Από τη στιγμή που υπογράφεις ένα συμβόλαιο υπάρχουν υποχρεώσεις. Δεν μας προβληματίζουν οι στόχοι και οι απαιτήσεις. Πιστεύουμε ότι έχουμε μια καλή βάση από την προηγούμενη διοργάνωση, όπου είχαμε μια καλή παρουσία. Μπορούμε κάθε διοργάνωση να γινόμαστε καλύτεροι. Να έχει μια συνέχεια η Εθνική, ανεξαρτήτως τι θα καταφέρουμε. Να είμαστε μέχρι τέλους μέσα σε κάθε στόχο μας. Να έχουμε σταθερή παρουσία και καλή εικόνα σε κάθε διοργάνωση».