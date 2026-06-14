Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς αναζητεί την επόμενη ομάδα του μετά την αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό και η Χέρενφεν εξετάζει την περίπτωσή του.

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς έπειτα από τρία χρόνια αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.

Ο 34χρονος (30/1/92) Σέρβος μεσοεπιθετικός μέτρησε 115 αγώνες με 20 γκολ και 12 ασίστ στο τριφύλλι. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε προβλήματα τραυματισμού στο δεύτερο μισό και κατέγραψε 36 αγώνες με 5 γκολ και 3 ασίστ. Ο Παναθηναϊκός, όπως αναμενόταν, δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του και ο Τζούριτσιτς ψάχνει την επόμενη και ίσως τελευταία ομάδα της καριέρας του.

Ο διεθνής Σέρβος (44 συμμετοχές και 5 γκολ στην εθνική του) είχε σπουδαία παρουσία στην Ολλανδία. Με τη Χέρενφεν είχε 110 παιχνίδια με 26 γκολ και 28 ασίστ πριν μετακομίσει στη Μπενφίκα και στη συνέχεια στη Γερμανία και την Ιταλία, όπου εκτόξευσε την καριέρα του.

Η επιστροφή στη Χέρενφεν, σύμφωνα με τους Ολλανδούς είναι μία πιθανότητα. Ο Τζούριτσιτς αν και παραχωρήθηκε το καλοκαίρι του 2013 από τη Χέρενφεν στη Μπενφίκα κι απουσιάζει 13 χρόνια, παραμένει αρκετά δημοφιλής στον σύλλογο. Πριν από έναν χρόνο, μάλιστα, συμμετείχε σε έναν αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα στο γήπεδο της Χέρενφεν και δεν είχε κρύψει την επιθυμία και ο ίδιος να γυρίσει κάποια στιγμή.