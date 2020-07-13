Πανσερραϊκός: Η μόνη αήττητη ομάδα σε Πανελλαδικά Πρωταθλήματα
Τα «λιοντάρια» είναι πλέον η μόνη ομάδα που δεν έχασε ματς πρωταθλήματος σε SL, SL2, FL και Γ' Εθνική
Θα θέλατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την έκτακτη επικαιρότητα απο το gazzetta.gr ;
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 3vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
LIVE
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 0vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0
LIVE
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 0vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
Τα «λιοντάρια» είναι πλέον η μόνη ομάδα που δεν έχασε ματς πρωταθλήματος σε SL, SL2, FL και Γ' Εθνική