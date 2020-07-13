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ΑρχικήΠοδόσφαιροΓ' Εθνική
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Πανσερραϊκός: Η μόνη αήττητη ομάδα σε Πανελλαδικά Πρωταθλήματα

Πανσερραϊκός: Η μόνη αήττητη ομάδα σε Πανελλαδικά Πρωταθλήματα

Πανσερραϊκός: Η μόνη αήττητη ομάδα σε Πανελλαδικά Πρωταθλήματα

Τα «λιοντάρια» είναι πλέον η μόνη ομάδα που δεν έχασε ματς πρωταθλήματος σε SL, SL2, FL και Γ' Εθνική 

Με σκορ 1-0 έχασε χθες ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ και αυτόματα «έσπασε» το αήττητο των «ερυθρολεύκων» στο πρωτάθλημα. Πλέον το ρεκόρ των πρωταθλητών είναι 26-7-1 και η μόνη αήττητη ομάδα στα τέσσερα πανελλαδικά και όχι τοπικά πρωταθλήματα (Super League, Super League 2, Football League, Γ' Εθνική) είναι ο Πανσερραϊκός
 
Τα «λιοντάρια» στον Α' Ομιλο της  Γ' Εθνικής ανακηρύχθηκαν πρωταθλητές με 17 νίκες και 4 ισοπαλίες, ενώ από μία ήττα, πλην του Ολυμπιακού, μέτρησαν ο ΠΑΣ Γιάννινα (15-4-1) στην SL2 και η Ρόδος (18-2-1), ο Πιερικός (17-4-1) και η Επισκοπή (12-6-1) επίσης στη Γ'. Βέβαια τα μεγέθη είναι διαφορετικά, ωστόσο για την ιστορία έμεινε οι Σερραίοι έμειναν αήττητοι. 
 

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