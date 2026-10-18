Γ' Εθνική: Το απόλυτο των νικών για Αιγάλεω και Δόξα Βύρωνα, «τρίποντο» και για τον Απόλλωνα Σμύρνης
Με νίκες συνέχισαν στον πρώτο όμιλο Ξάνθη και Καβάλα κάνοντας το 2/2. Η Ξάνθη επικράτησε με 3-0 του Αρδα Καστανέων και η Καβάλα πέρασε με το διπλό από την έδρα του Απόλλωνα Παραλιμνίου με 3-1.
Για την 4η αγωνιστική στον τρίτο όμιλο η Βέροια επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα με 3-2 σε μια χορταστική αναμέτρηση, ενώ στον όγδοο όμιλο το απόλυτο των νικών έκαναν το Αιγάλεω και η Δόξα Βύρωνα γράφοντας το 4/4.
Το Αιγάλεω επικράτησε με 0-3 της Αμφιάλης και η Δόξα Βύρωνα με 0-1 στην έδρα του Εθνικού, ενώ ο Απόλλων Σμύρνης που τους ακολουθεί επιβλήθηκε του Ιάλυσου με 2-1.
Γ’ Εθνική – 4η αγωνιστική
1ος όμιλος – 2η αγωνιστική
ΑΟ Ξάνθης-Άρδας Καστανέων 3-0
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου-Αετός Οφρυνίου 3-3
Απόλλων Παραλιμνίου-Καβάλα 1-3
ΠΑΟΠ Νέα Αμισού-ΑΕ Θράκης 2-1
Ορφέας Ελευθερούπολης-Δόξα Δράμας 0-4
2ος όμιλος
Αστέρας Αγίου Νικολάου-Φοίνικας Πολίχνης 3-1
Μακεδονικός-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 2-2
ΑΕ Πολυκάστρου-Πανεδεσσαϊκός 1-0
Κιλκισιακός-ΜΠΑΜ FC 4-4
Ηρακλής Θερμαϊκού-Ακρίτες Συκεών 1-0
Ρεπό: ΠΑΟΚ Κρηστώνης
3ος όμιλος
Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας-ΑΣ Βατολάκκου 5-1
Μακεδονικός Σιάτιστας-Δόξα Μοσχολουρίου 1-0
Βέροια-ΠΑΣ Γιάννινα 3-2
Καστοριά-Αναγέννηση Άρτας 0-0
Θύελλα Κατσικάς-Εορδαϊκός 0-1
Ρεπό: Μακεδονικός Σιάτιστας
4ος όμιλος
ΑΕ Καρίτσας-ΑΟ Ανθούπολης 0-1
ΠΟ Ελασσόνας-Ρήγας Φεραίος 1-1
Διγενής Νεοχωρίου-Πιερικός 1-1
Ερμής Εξοχής-Ηρακλής Λάρισας 5-1
Σαρακηνός-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-3
Ρεπό: ΑΟ Τρίκαλα
5ος όμιλος
ΠΑΣ Λαμία-Φωκικός 4-1
ΑΠΣ Κηφισσός-Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-0
Ταμυναϊκός-Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-2
ΑΟ Θήβα-ΑΟ Καρύστου 0-2
ΑΟ Αγράφων-Αστέρας Σταυρού 1-2
Ρεπό: Νέα Αρτάκη
6ος όμιλος
ΑΟ Πλαταριάς-ΑΕ Λευκίμμης 1-0
ΟΦ Αγίου Ματθαίου-Παναιγιάλειος 0-4
Ατρόμητος Πατρών-ΠΑΣ Πρέβεζα 1-1
Τηλυκράτης Λευκάδας-Παναγρινιακός 4-0
ΑΟ Λεβάντε-Παναχαϊκή 0-1
Παλληξουριακός-Άρης Φιλιατών 3-2
7ος όμιλος
ΑΟ Μιλτιάδης-Πανθυρεατικός 3-1
Αστέρας Αμαλιάδας-Πανθουριακός 3-1
Ερμής Κιβερίου-Πέλοπας Κιάτου 0-4
Ηρακλής Ξυλοκάστρου-Αστέρας Βλαχιώτη 3-1
ΠΑΣ Κόρινθος-Παναργειακός 1-1
ΑΟ Λουτρακίου-Τέλος Άγρας 1-0
8ος όμιλος
Διαγόρας-ΠΑΟ Ρουφ 4-0
Αμφιάλη-Αιγάλεω 0-3
ΑΕΡ Αφάντου-Προοδευτική 0-0
Εθνικός-Δόξα Βύρωνα 0-1
Απόλλων Σμύρνης-Ιάλυσος 2-1
Ιωνικός-Απόλλων Καλυθιών 2-0
9ος όμιλος
Θύελλα Ραφήνας-Αστέρας Βάρης 0-1
Σαρωνικός Αναβύσσου-Εθνικός Αστέρας 0-1
Ηλιούπολη-Αχαρναϊκός 2-1
Ηλυσιακός-ΑΕ Μυκόνου 1-0
Νέα Ιωνία-Αστέρας Μαγούλας 0-1
Ρεπό: Πανναξιακός
10ος όμιλος
Γιούχτας-Χερσόνησος 4-0
ΑΟ Τυμπακίου-Εργοτέλης 2-1
Πανακρωτηριακός-Χανιά 1-2
ΑΕ Νεάπολης-Ρεθυμνιακός 1-3
Πλατανιάς-Ατσαλένιος 0-1
Επισκοπή-Άγιος Νικόλαος (Τετάρτη 21/10 – 16:00)
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