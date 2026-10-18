Γ' Εθνική: Το απόλυτο των νικών για Αιγάλεω και Δόξα Βύρωνα, «τρίποντο» και για τον Απόλλωνα Σμύρνης

Όλα τα αποτελέσματα για την 4η αγωνιστική στους εννιά ομίλους της Γ' Εθνικής και για τη 2η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο.

Με νίκες συνέχισαν στον πρώτο όμιλο Ξάνθη και Καβάλα κάνοντας το 2/2. Η Ξάνθη επικράτησε με 3-0 του Αρδα Καστανέων και η Καβάλα πέρασε με το διπλό από την έδρα του Απόλλωνα Παραλιμνίου με 3-1.

Για την 4η αγωνιστική στον τρίτο όμιλο η Βέροια επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα με 3-2 σε μια χορταστική αναμέτρηση, ενώ στον όγδοο όμιλο το απόλυτο των νικών έκαναν το Αιγάλεω και η Δόξα Βύρωνα γράφοντας το 4/4.

Το Αιγάλεω επικράτησε με 0-3 της Αμφιάλης και η Δόξα Βύρωνα με 0-1 στην έδρα του Εθνικού, ενώ ο Απόλλων Σμύρνης που τους ακολουθεί επιβλήθηκε του Ιάλυσου με 2-1.

Γ’ Εθνική – 4η αγωνιστική

1ος όμιλος – 2η αγωνιστική

ΑΟ Ξάνθης-Άρδας Καστανέων 3-0

Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου-Αετός Οφρυνίου 3-3

Απόλλων Παραλιμνίου-Καβάλα 1-3

ΠΑΟΠ Νέα Αμισού-ΑΕ Θράκης 2-1

Ορφέας Ελευθερούπολης-Δόξα Δράμας 0-4

2ος όμιλος

Αστέρας Αγίου Νικολάου-Φοίνικας Πολίχνης 3-1

Μακεδονικός-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 2-2

ΑΕ Πολυκάστρου-Πανεδεσσαϊκός 1-0

Κιλκισιακός-ΜΠΑΜ FC 4-4

Ηρακλής Θερμαϊκού-Ακρίτες Συκεών 1-0

Ρεπό: ΠΑΟΚ Κρηστώνης

3ος όμιλος

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας-ΑΣ Βατολάκκου 5-1

Μακεδονικός Σιάτιστας-Δόξα Μοσχολουρίου 1-0

Βέροια-ΠΑΣ Γιάννινα 3-2

Καστοριά-Αναγέννηση Άρτας 0-0

Θύελλα Κατσικάς-Εορδαϊκός 0-1

Ρεπό: Μακεδονικός Σιάτιστας

4ος όμιλος

ΑΕ Καρίτσας-ΑΟ Ανθούπολης 0-1

ΠΟ Ελασσόνας-Ρήγας Φεραίος 1-1

Διγενής Νεοχωρίου-Πιερικός 1-1

Ερμής Εξοχής-Ηρακλής Λάρισας 5-1

Σαρακηνός-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-3

Ρεπό: ΑΟ Τρίκαλα

5ος όμιλος

ΠΑΣ Λαμία-Φωκικός 4-1

ΑΠΣ Κηφισσός-Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-0

Ταμυναϊκός-Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-2

ΑΟ Θήβα-ΑΟ Καρύστου 0-2

ΑΟ Αγράφων-Αστέρας Σταυρού 1-2

Ρεπό: Νέα Αρτάκη

6ος όμιλος

ΑΟ Πλαταριάς-ΑΕ Λευκίμμης 1-0

ΟΦ Αγίου Ματθαίου-Παναιγιάλειος 0-4

Ατρόμητος Πατρών-ΠΑΣ Πρέβεζα 1-1

Τηλυκράτης Λευκάδας-Παναγρινιακός 4-0

ΑΟ Λεβάντε-Παναχαϊκή 0-1

Παλληξουριακός-Άρης Φιλιατών 3-2

7ος όμιλος

ΑΟ Μιλτιάδης-Πανθυρεατικός 3-1

Αστέρας Αμαλιάδας-Πανθουριακός 3-1

Ερμής Κιβερίου-Πέλοπας Κιάτου 0-4

Ηρακλής Ξυλοκάστρου-Αστέρας Βλαχιώτη 3-1

ΠΑΣ Κόρινθος-Παναργειακός 1-1

ΑΟ Λουτρακίου-Τέλος Άγρας 1-0

8ος όμιλος

Διαγόρας-ΠΑΟ Ρουφ 4-0

Αμφιάλη-Αιγάλεω 0-3

ΑΕΡ Αφάντου-Προοδευτική 0-0

Εθνικός-Δόξα Βύρωνα 0-1

Απόλλων Σμύρνης-Ιάλυσος 2-1

Ιωνικός-Απόλλων Καλυθιών 2-0

9ος όμιλος

Θύελλα Ραφήνας-Αστέρας Βάρης 0-1

Σαρωνικός Αναβύσσου-Εθνικός Αστέρας 0-1

Ηλιούπολη-Αχαρναϊκός 2-1

Ηλυσιακός-ΑΕ Μυκόνου 1-0

Νέα Ιωνία-Αστέρας Μαγούλας 0-1

Ρεπό: Πανναξιακός

10ος όμιλος

Γιούχτας-Χερσόνησος 4-0

ΑΟ Τυμπακίου-Εργοτέλης 2-1

Πανακρωτηριακός-Χανιά 1-2

ΑΕ Νεάπολης-Ρεθυμνιακός 1-3

Πλατανιάς-Ατσαλένιος 0-1

Επισκοπή-Άγιος Νικόλαος (Τετάρτη 21/10 – 16:00)