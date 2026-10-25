Πέλοπας: Η ομάδα του Κιάτου κλείνει τα 100 χρόνια και τίμησε 8 παλαίμαχους στο ματς με Μιλτιάδη

Ο Πέλοπας Κιάτου κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του και στην αναμέτρηση με τον Μιλτιάδη τίμησε 8 παλαίμαχους παίκτες της ομάδας.

Ιστορική η φετινή χρονιά για τον Πέλοπα, καθώς η ομάδα του Κιάτου συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» θέλει να γιορτάσει αυτή την σημαντική χρονιά και σε πολλά παιχνίδια θα υπάρχουν ειδικές εκδηλώσεις.

Όπως στο ματς με τον Μιλτιάδη όπου τιμήθηκαν 8 παλαίμαχοι που προσέφεραν στο παρελθόν στο καμάρι της πόλης. Αξίζει να αναφερθεί πως μετά από 5 ματς ο Πέλοπας βρίσκεται στην 1η θέση του 8ου ομίλου της Γ' Εθνικής μαζί με τους Ηρακλή Ξυλοκάστρου και Μιλτιάδη.

Αναλυτικά η αναφορά της ομάδας του Κιάτου για την βράβευση των παλαιμάχων έχει ως εξής: «Γ.Π.Σ. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – 100 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (1926–2026)

🏆 Ο ΠΕΛΟΠΑΣ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ – ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ!

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση, γεμάτη αναμνήσεις, υπερηφάνεια και έντονο συμβολισμό, ο Πέλοπας Κιάτου τίμησε οκτώ παλαίμαχους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν με τιμή την ερυθρόλευκη φανέλα και έγραψαν τη δική τους ιστορία στον σύλλογό μας.

Με βαθιά συγκίνηση και απέραντο σεβασμό βραβεύουμε τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές:

🏅 Γιώργο Αλεξανδρή

🏅 Χρήστο Λίγκα

🏅 Ηλία Κατσαβό

🏅 Χρήστο Γιαννούλα

🏅 Πέτρο Κουτρούλη

🏅 Θανάση Μπεκιάρη

🏅 Ανδρέα Μαγκάφωση

🏅 Γιάννη Κωνσταντινιδη

Άνθρωποι που αγωνίστηκαν, ίδρωσαν, μάτωσαν και θυσίασαν πολλά για αυτή τη φανέλα. Άνθρωποι που κράτησαν ψηλά το όνομα του Πέλοπα και συνέβαλαν ώστε ο σύλλογός μας να συμπληρώνει σήμερα **100 χρόνια περήφανης ιστορίας!**Για εμάς, ως σημερινή διοίκηση, αποτελεί μεγάλη τιμή και ηθική υποχρέωση να αναγνωρίζουμε και να τιμούμε εκείνους που έβαλαν τα θεμέλια για να υπάρχει σήμερα ο Πέλοπας.

Γιατί ο Πέλοπας δεν είναι μόνο μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι ιστορία, μνήμες, οικογένεια και γενιές ανθρώπων που αγάπησαν και υπηρέτησαν την ίδια φανέλα

Οι παλαίμαχοί μας δεν αποτελούν απλώς μέρος του παρελθόντος μας. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας μας και θα έχουν πάντοτε ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στην οικογένεια του Πέλοπα.

🙏 Ένα μεγάλο και ειλικρινές ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους για όσα πρόσφεραν στον σύλλογό μας.

Ο ΠΕΛΟΠΑΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ. ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ!».