Καζάνι που βράζει η κατάσταση στον Ιωνικό, με τους παίκτες της ομάδας να ανακοινώνουν πως θα απέχουν από τις υποχρεώσεις τους.

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση στον Ιωνικό, με τα προβλήματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα να πληθαίνουν και το μέλλον της ομάδας να παραμένει στον αέρα!

Η ήττα από την Προοδευτική (2-0)φαίνεται πως ήταν μόνο η αρχή, καθώς στη Νίκαια έχουν προκύψει σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα της ομάδας. Ο Μάριος Ζάνος, ο οποίος είχε αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα, αποχώρησε, ενώ μετά την αποχώρηση του Τροΐζι οι προπονήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προπονητή, γυμναστή και βοηθό.

Την ίδια ώρα, οι ποδοσφαιριστές αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να αντιδράσουν στις συνθήκες που επικρατούν, ανακοινώνοντας πως θα απέχουν από τις υποχρεώσεις τους. Όπως γνωστοποίησαν με επιστολή τους, παραμένουν απλήρωτοι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ενώ εκκρεμεί και η καταβολή των οδοιπορικών τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Προς τον κόσμο του Ιωνικού και τη διοίκηση του Ερασιτέχνη Ιωνικού

Με σεβασμό στην ιστορία, τη φανέλα και τον κόσμο του Ιωνικού, αισθανόμαστε την υποχρέωση να τοποθετηθούμε δημόσια για τις τραγελαφικές καταστάσεις που επικρατούν στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας μας και οι οποίες έχουν πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής.

Η κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά δεν συνάδει ούτε με το μέγεθος και την ιστορία του Ιωνικού ούτε με τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας.

Συγκεκριμένα:

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η ομάδα μας κλήθηκε να πραγματοποιήσει προπόνηση χωρίς προπονητή, γυμναστή και βοηθό προπονητή, γεγονός που καταδεικνύει την πλήρη αποδιοργάνωση που επικρατεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Παραμένουμε απλήρωτοι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ενώ έχουν ήδη περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να καταβληθούν τα οδοιπορικά μας, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση και ξεκάθαρη ενημέρωση για το πότε θα τακτοποιηθούν οι οικονομικές μας εκκρεμότητες.

Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι πρόκειται για μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Την προηγούμενη φορά χρειάστηκε να παρέμβει ο Ερασιτέχνης Ιωνικός, ο οποίος είχε εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία της ομάδας. Σήμερα, όμως, βρισκόμαστε και πάλι αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο τηρούνται οι δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί.

Ακόμη και τα πιο στοιχειώδη μέσα για την προετοιμασία μιας ομάδας απουσιάζουν. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας για την προμήθεια αδιάβροχων, και ενώ βρέχει ακατάπαυστα εδώ και δύο ημέρες, δεν έχουν εξασφαλιστεί ούτε τα βασικά για να μπορούμε να προπονούμαστε υπό αξιοπρεπείς και στοιχειωδώς κατάλληλες συνθήκες. Πράγματα αυτονόητα για τις περισσότερες ομάδες, στον Ιωνικό εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενο.

Για όλα τα παραπάνω έχουμε ενημερώσει τους αρμόδιους και τους διοικούντες, αναζητώντας λύσεις και περιμένοντας την απαραίτητη ανταπόκριση. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει τις απαντήσεις και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε τα αυτονόητα: συνέπεια στις οικονομικές υποχρεώσεις, επαγγελματική οργάνωση, τις απαραίτητες συνθήκες προπόνησης και τον στοιχειώδη σεβασμό προς τους ποδοσφαιριστές που καθημερινά εκπροσωπούν τον Ιωνικό.

Εμείς είμαστε αυτοί που καλούμαστε να αγωνιστούμε μέσα στο γήπεδο, να υπερασπιστούμε τη φανέλα και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν, όμως, να μας ζητείται να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας όταν εκείνοι που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της ομάδας αδυνατούν να διασφαλίσουν ακόμη και τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις.

Για τους λόγους αυτούς, και καθώς οι επανειλημμένες ενημερώσεις μας δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική λύση, οι ποδοσφαιριστές του Ιωνικού αποφασίσαμε να μην ολοκληρώσουμε τη σημερινή προπόνηση και να προχωρήσουμε αύριο σε απεργία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Η απόφασή μας δεν είναι εύκολη. Δεν στρεφόμαστε απέναντι στην ιστορία του συλλόγου, στον κόσμο του ή στη φανέλα που φοράμε. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας, αλλά και το δικαίωμα του Ιωνικού να λειτουργεί με σοβαρότητα, οργάνωση και σεβασμό προς όλους όσοι υπηρετούν τον σύλλογο.

Ο Ιωνικός είναι πολύ μεγαλύτερος από πρόσωπα, συμφωνίες και διοικητικές αστοχίες. Η ιστορία του και ο κόσμος του αξίζουν μια ομάδα που να λειτουργεί όπως αρμόζει στο όνομά της.

Προς τον κόσμο του Ιωνικού, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η στάση μας δεν αποτελεί αδιαφορία για την ομάδα. Είναι αποτέλεσμα της κατάστασης που έχουμε αναγκαστεί να αντιμετωπίζουμε και της ανάγκης να ακουστεί επιτέλους η φωνή μας.

Με σεβασμό στον Ιωνικό, αλλά και με σεβασμό στην αξιοπρέπειά μας.

Οι ποδοσφαιριστές του Ιωνικού».