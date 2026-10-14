Ιωνικός: Από την ηρεμία στην επιστροφή της αβεβαιότητας

Η χρυσή εποχή Κανελλάκη κι η σταθερότητα της διοίκησης Τσιριγώτη ανήκουν στο παρελθόν με τη σημερινή κρίση να ξυπνά μνήμες από το παρελθόν στον Ιωνικό.

Υπάρχουν περίοδοι στην ιστορία ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου κατά τις οποίες η μεγαλύτερη επιτυχία δεν είναι απαραίτητα μια άνοδος ή μια σπουδαία αγωνιστική διάκριση, αλλά η καθημερινή λειτουργία του χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες, διοικητικές αναταράξεις και αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα. Για τον Ιωνικό, οι περίοδοι παρουσίας των οικογενειών Κανελλάκη και Τσιριγώτη συνδέθηκαν με αυτό ακριβώς το ζητούμενο: τη σταθερότητα.

Η παρουσία ανθρώπων που αναλαμβάνουν την ευθύνη και στηρίζουν έμπρακτα έναν σύλλογο δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας, όχι μόνο για τη διοίκηση, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και τον κόσμο. Ο Ιωνικός είχε περάσει περιόδους κατά τις οποίες η οικονομική και διοικητική ηρεμία επέτρεπε στην ομάδα να επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο και όχι στην επιβίωσή της.

Η αποχώρηση της οικογένειας Κανελλάκη αποτέλεσε ένα σημείο καμπής, με τον σύλλογο να βρίσκεται αντιμέτωπος με δυσκολίες και αβεβαιότητα. Χρόνια αργότερα, η οικογένεια Τσιριγώτη ανέλαβε τον Ιωνικό, τον Νοέμβριο του 2018, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, όπως η ίδια περιέγραψε στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωσή της. Η ομάδα βρισκόταν τότε στη Γ΄ Εθνική, αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και κατάφερε να ακολουθήσει μια πορεία που την οδήγησε μέχρι τη Super League.

Για οκτώ χρόνια, η οικογένεια Τσιριγώτη αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Η αποχώρησή της τον Ιούνιο του 2026 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε ένα κρίσιμο ερώτημα: ποιος θα μπορούσε να διασφαλίσει την επόμενη ημέρα του συλλόγου;

Η επιστροφή των προβλημάτων κι η αβεβαιότητα

Ο κ. Μάριος Ζανός ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε έτοιμος να αναλάβει τις τύχες του συλλόγου, ο οποίος ωστόσο, μετά την ήττα με 2-0 από την Προοδευτική, βρίσκεται αντιμέτωπος με κάτι ακόμα πιο μεγάλο: Τι μέλλει γενέσθαι;

Ο Ερασιτέχνης, στις 29 Ιουνίου με ανακοίνωσή του είχε αναφέρει:

«Η μοναδική επίσημη πρόταση που κάλυψε τις ελάχιστες προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που είχε θέσει ο Ερασιτέχνης Ιωνικός είναι αυτή του νεαρού επιχειρηματία Μάριου Ζάνου».

Σήμερα, λίγους μήνες μόλις μετά, ο ιστορικός σύλλογος βλέπει τ' αστέρι του να τρεμοσβήνει ξανά.

Οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη με παρέμβασή τους κάνουν λόγο ότι έχει γίνει παραγγελία σε αδιάβροχα. Τίποτα δεν είναι αυτονότητο στην ομάδα πια. Ούτε τα βασικά.

Εχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις για το μέλλον ενός συλλόγου που ανά περιόδους έχει παίξει ως τη Super League.