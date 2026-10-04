Ο Απόλλωνας Σμύρνης επικράτησε με 1-0 της Προοδευτικής, ο Ιωνικός έμεινε στο μηδέν με τον Διαγόρα και η Παναχαϊκή έριξε πεντάρα εκτός έδρας στη Γ' Εθνική.

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και ο Απόλλων Σμύρνης που λύγισε με 1-0 την Προοδευτική, έκανε το 2/2 και είναι στην κορυφή του 8ου ομίλου με τη Δόξα Βύρωνα και το Αιγάλεω. Από την άλλη ο Ιωνικός έμεινε στο 0-0 με τον Διαγόρα και η Παναχαϊκή επικράτησε του Παναγρινιακού με 5-0 εκτός έδρας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στη Γ' Εθνική

3ος όμιλος:

Βέροια-ΑΣ Βατολάκκου 4-0

Καστοριά-Μακεδονικός Σιάτιστας 0-1

Εορδαϊκός-Δόξα Μασχολουρίου 2-0

Θύελλα Κατσικά-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

Αναγέννηση Άρτας-Νάουσα 3-1

Ρεπό: Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας

4ος όμιλος:

Διγενής Νεοχωρίου-Ανθούπολη 1-3

Ερμής Εξοχής-Ελασσόνα 3-1

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου-Ρήγας Φεραίος 1-0

Σαρακηνός Βόλου-Πιερικός 1-0

Ηρακλής Λάρισας-Τρίκαλα 0-1

Ρεπό: AE Kαρίτσας

5ος όμιλος:

Ταμυναϊκός Αλιβερίου-Φωκικός 0-0

Θήβα-Κηφισσός Κάτω Τιθορέας 1-4

Αστέρας Σταυρού-Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1

Κατσαντώνης Αγράφων-Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0

ΑΟ Καρύστου-Νέα Αρτάκη 2-0

Ρεπό: ΠΑΣ Λαμία

6ος όμιλος:

Παναγρινιακός – Παναχαϊκή 0-5

Άρης Φιλιατών – Παναιγιάλειος 1-2

Ατρόμητος Πατρών – Λευκίμμη 5-0

Παλληξουριακός – ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2

ΑΟ Λεβάντε – ΑΟ Πλαταριάς 0-1

Τηλυκράτης – ΟΦ Αγίου Ματθαίου 0-1

7ος όμιλος:

Κόρινθος-Μιλτιάδης 3-1

8ος όμιλος:

Δόξα Βύρωνα-Απόλλων Καλυθιών 1-0

Ιάλυσος-Αιγάλεω 0-1

Απόλλων Σμύρνης-Προοδευτική 1-0

ΑΕΡ Αφάντου-ΠΑΟ Ρουφ 0-0

Εθνικός-Αμφιάλη 1-1

Ιωνικός-Διαγόρας 0-0

9ος όμιλος:

Ηλιούπολη-Αστέρας Βάρης 1-1

Ηλυσιακός-Σαρωνικός Αναβύσσου 2-0

Αστέρας Μαγούλας-Εθνικός Αστέρας 1-0

Νέα Ιωνία-Αχαρναϊκός 4-0

ΑΕ Μυκόνου-Πανναξιακός (Δευτέρα 5/10 – 13:30)

Ρεπό: Θύελλα Ραφήνας