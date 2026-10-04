Νίκη του Απόλλωνα Σμύρνης και ισοπαλία ο Ιωνικός στη Γ' Εθνική
Σημαντική νίκη πανηγύρισε και ο Απόλλων Σμύρνης που λύγισε με 1-0 την Προοδευτική, έκανε το 2/2 και είναι στην κορυφή του 8ου ομίλου με τη Δόξα Βύρωνα και το Αιγάλεω. Από την άλλη ο Ιωνικός έμεινε στο 0-0 με τον Διαγόρα και η Παναχαϊκή επικράτησε του Παναγρινιακού με 5-0 εκτός έδρας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στη Γ' Εθνική
3ος όμιλος:
Βέροια-ΑΣ Βατολάκκου 4-0
Καστοριά-Μακεδονικός Σιάτιστας 0-1
Εορδαϊκός-Δόξα Μασχολουρίου 2-0
Θύελλα Κατσικά-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1
Αναγέννηση Άρτας-Νάουσα 3-1
Ρεπό: Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας
4ος όμιλος:
Διγενής Νεοχωρίου-Ανθούπολη 1-3
Ερμής Εξοχής-Ελασσόνα 3-1
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου-Ρήγας Φεραίος 1-0
Σαρακηνός Βόλου-Πιερικός 1-0
Ηρακλής Λάρισας-Τρίκαλα 0-1
Ρεπό: AE Kαρίτσας
5ος όμιλος:
Ταμυναϊκός Αλιβερίου-Φωκικός 0-0
Θήβα-Κηφισσός Κάτω Τιθορέας 1-4
Αστέρας Σταυρού-Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1
Κατσαντώνης Αγράφων-Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0
ΑΟ Καρύστου-Νέα Αρτάκη 2-0
Ρεπό: ΠΑΣ Λαμία
6ος όμιλος:
Παναγρινιακός – Παναχαϊκή 0-5
Άρης Φιλιατών – Παναιγιάλειος 1-2
Ατρόμητος Πατρών – Λευκίμμη 5-0
Παλληξουριακός – ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2
ΑΟ Λεβάντε – ΑΟ Πλαταριάς 0-1
Τηλυκράτης – ΟΦ Αγίου Ματθαίου 0-1
7ος όμιλος:
Κόρινθος-Μιλτιάδης 3-1
8ος όμιλος:
Δόξα Βύρωνα-Απόλλων Καλυθιών 1-0
Ιάλυσος-Αιγάλεω 0-1
Απόλλων Σμύρνης-Προοδευτική 1-0
ΑΕΡ Αφάντου-ΠΑΟ Ρουφ 0-0
Εθνικός-Αμφιάλη 1-1
Ιωνικός-Διαγόρας 0-0
9ος όμιλος:
Ηλιούπολη-Αστέρας Βάρης 1-1
Ηλυσιακός-Σαρωνικός Αναβύσσου 2-0
Αστέρας Μαγούλας-Εθνικός Αστέρας 1-0
Νέα Ιωνία-Αχαρναϊκός 4-0
ΑΕ Μυκόνου-Πανναξιακός (Δευτέρα 5/10 – 13:30)
Ρεπό: Θύελλα Ραφήνας
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