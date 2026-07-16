Με 113 ομάδες που θα είναι χωρισμένες σε 10 ομίλους θα διεξαχθεί το φετινό πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής.

Ποδοσφαιρική πανδαισία στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, καθώς το συγκεκριμένο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 113 ομάδες χωρισμένες σε 10 ομίλους. Αρχικά δικαίωμα συμμετοχής είχαν 120, αλλά οι Απόλλων Κρύας Βρύσης, ΑΕ Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Άρης Πετρούπολης, Καμπανιακός, ΠΑΣ Ανέζα, Δάφνη Δαφνώνα, Άγιος Αθανάσιος Υδρούσσας αποχώρησαν και έτσι έμειναν 113.

Αναλυτικά όλοι οι όμιλοι στη Γ' εθνική 2026/27 έχουν ως εξής:

1ος όμιλος (10 ομάδες)

Άρδας Καστανεών

Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου

ΑΟ Ξάνθης

ΑΕ Θράκης

Δόξα Δράμας

ΠΑΟΠ Νέας Αμισού

Καβάλα

Ορφέας Ελευθερούπολης

Μέγας Αετός Ορφανού

Απόλλων Παραλιμνίου

2ος όμιλος (11 ομάδες)

Κιλκισιακός

ΠΑΟΚ Κρηστώνης

ΑΕ Πολυκάστρου

Αστέρας Αγ.Νικολάου

Πανεδεσσαϊκός

Φοίνικας Πολίχνης

Ποσειδών Μηχανιώνας

ΜΠΑΜ FC

Ακρίτες Συκειών

Μακεδονικός

Ηρακλής Θερμαϊκού

3ος όμιλος (11 ομάδες)

Βέροια

ΦΑΣ Νάουσα

Καστοριά

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας

Μακεδονικός Σιάτιστας

Εορδαϊκός

ΑΣ Βατολάκκου

Αναγέννηση Άρτας

Θύελλα Κατσικάς

ΠΑΣ Γιάννινα

Δόξα Μοσχολουρίου

4ος όμιλος (11 ομάδες)

Ρήγας Φεραίος

Σαρακηνός

Ανθούπολη

ΠΟ Ελασσόνας

Ηρακλής Λάρισας

Πιερικός

Εθνικός Ν.Κεραμιδίου

Ερμής Εξοχής

ΑΕ Καρίτσας

Διγενής Νεοχωρίου

ΑΟ Τρίκαλα

5ος όμιλος (11 ομάδες)

Αστέρας Σταυρού

ΠΑΣ Λαμία

ΑΠΣ Κηφισσός

Αναγέννηση Σχηματαρίου

ΑΟ Θήβα

ΑΟ Νέας Αρτάκης

ΑΟ Καρύστου

Ταμυναϊκός

Φωκικός

Κατσαντώνης Αγράφων

Διαγόρας Αγίας Παρασκευής

6ος όμιλος (12 ομάδες)

Παναχαϊκή

Παναιγιάλειος

Ατρόμητος Πατρών

Θύελλα Αμπελοκήπων

Παναγρινιακός

Παλληξουριακός

ΠΑΣ Πρέβεζα

Τηλυκράτης

ΑΕ Λευκίμμης

ΟΦ Αγίου Ματθαίου

ΑΟ Πλαταριάς

Άρης Φιλιατών

7ος όμιλος (12 ομάδες)

ΑΟ Λουτρακίου

Πέλοπας Κιάτου

ΠΑΣ Κόρινθος

Ηρακλής Ξυλοκάστρου

Παναργειακός

Ερμής Κιβερίου

Αστέρας Βλαχιώτη

Πανθουριακός

ΑΟ Μιλτιάδης

Τέλος Άγρας

Πανθυρεατικός

Αστέρας Αμαλιάδας

8ος όμιλος (12 ομάδες)

Ιωνικός

Εθνικός

Προοδευτική

Αμφιάλη

Αιγάλεω

ΠΑΟ Ρουφ

Απόλλων Σμύρνης

Αστέρας Μαγούλας

Ιάλυσος Ρόδου

Διαγόρας Ρόδου

ΑΕΡ Αφάντου

Απόλλων Καλυθιών

9ος όμιλος (11 ομάδες)

Αστέρας Βάρης

Θύελλα Ραφήνας

Σαρωνικός Αναβύσσου

Αχαρναϊκός

Εθνικός Αστέρας

ΑΟ Νέας Ιωνίας

Ηλυσιακός

Δόξα Βύρωνος

Ηλιούπολη

ΑΕ Μυκόνου

Πανναξιακός

10ος όμιλος (12 ομάδες)

ΠΑΕ Χανιά

Γιούχτας

Ατσαλένιος

Εργοτέλης

Χερσόνησος

ΑΟ Τυμπακίου

ΑΕ Νεάπολης

ΑΟ Αγίου Νικολάου

Ρεθυμνιακός

Επισκοπή

Πανακρωτηριακός

Πλατανιάς

Προβιβασμός στην ανώτερη κατηγορία - Υποβιβασμός από την Γ'

Στην ανώτερη κατηγορία θα προβιβαστούν τέσσερις (4) ομάδες.

Όσον αφορά τον υποβιβασμό, πρόκειται να υποβιβαστούν στην κατώτερη κατηγορία τριάντα (30) ομάδες. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στο Πρωτάθλημα, η Επιτροπή διοργανώσεων αφού λάβει υπόψη τον τελικό αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων, θα επιμεληθεί την συγκρότηση των Ομίλων και την σύνταξη του Παραρτήματος Β της Προκήρυξης, στο οποίο θα αναφέρεται το σύστημα διεξαγωγής και άλλες πληροφορίες αναφορικά με την διοργάνωση