Ζάκυνθος: «Το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου αρνήθηκε την απαραίτητη περίθαλψη ποδοσφαιριστή μας»

Με ανακοίνωσή της η Ζάκυνθος αναφέρθηκε στα όσα έγιναν στο ματς με τον Πύργο και κατήγγειλε πως το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης αρνήθηκε περίθαλψη ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Με το παιχνίδι του Πύργου με την Ζάκυνθο να γίνεται 1-1 μετά το γκολ των φιλοξενούμενων, υπήρξε ρίψη αντικειμένων με συνέπεια να διακοπεί η αναμέτρηση καθώς τραυματίστηκε παίκτης της Ζακύνθου.

Οι νησιώτες επανήλθαν και με ανακοίνωσή τους κατήγγειλαν πως το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου αρνήθηκε την περίθαλψη του τραυματία ποδοσφαιριστή της ομάδας. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυνθος καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στο γήπεδο του Πυργου και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Μιχάλη Μπαστακού.

Την ίδια στιγμή, εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και οργή μας για τη στάση και τη συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, το οποίο αρνήθηκε να προχωρήσει στην απαραίτητη περίθαλψη και εισαγωγή του τραυματισμένου ποδοσφαιριστή μας, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Πρόκειται για μία ακατανόητη και απαράδεκτη συμπεριφορά, που προκαλεί τεράστια ερωτήματα και έντονο προβληματισμό. Αναρωτιόμαστε δημόσια τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή τη στάση και ποιοι ενδεχομένως επηρεάζουν ή καθοδηγούν τέτοιες αποφάσεις εις βάρος της υγείας και της ανθρώπινης ζωής.

Σε στιγμές όπου προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η άμεση ιατρική φροντίδα, δεν χωρούν διακρίσεις, σκοπιμότητες ή αδιαφορία.

Η διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυνθος απαιτεί άμεσα εξηγήσεις από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Εκ του Δ/Σ».