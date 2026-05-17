Γ' Εθνική, μπαράζ ανόδου: Μεγάλες νίκες για Πύργο και Ζάκυνθο και αναμονή για την άνοδο
«Φωτιά» στα μπαράζ ανόδου στον νότιο όμιλο έβαλε το διπλό του Πύργου κόντρα στον Άρη στην Πετρούπολη. Με τη νίκη με σκορ 2-1 οι Πυργιώτες έφτασαν τους 8 βαθμούς, όσους έχουν και οι Άρης, Ζάκυνθος και η δεύτερη θέση που οδηγεί στην Super League 2 θα κριθεί από τις τύχες του αγώνα του Πύργου με την Ζάκυνθο που διακόπηκε λόγω ρίψης αντικειμένων.
Λέμε η μία γιατί η άλλη κρίθηκε και πήγε στους νησιώτες. Η Ζάκυνθος επικρατώντας με 2-1 του Εθνικού είναι στην πρώτη θέση στην τριπλή ισοβαθμία με τους ανθρώπους της ομάδας να κάνουν λόγο για ιστορική άνοδο.
Όσον αφορά τον Βόρειο όμιλο όπου όλα είχαν κριθεί με τις δύο θέσεις να έχουν πάρει εδώ και πολλές αγωνιστικές ο Απόλλωνας Καλαμαριάς και ο Πανθρακικός, ο ΠΟ Ελασσόνας έχασε με 3-2 μέσα στην έδρα του από τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου ενώ στο ντέρμπι των πρώτων ο Απόλλωνας Καλαμαριάς επικράτησε με 2-0 του Πανθρακικού και ανέβηκε ως πρώτος.
Τα αποτελέσματα
Βόρειος όμιλος
ΠΟ Ελασσόνας – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 2-3
Απόλλων Καλαμαριάς – Πανθρακικός 2-0
Νότιος όμιλος
Ζάκυνθος – Εθνικός 2-1
Άρης Πετρούπολης – ΠΑΣ Πύργος 1-2
