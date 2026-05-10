Ο ΠΑΣ Πύργος εξέδωσε ανακοίνωση με βάση την οποία δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου, διαμαρτυρόμενος παράλληλα για τη διαιτησία στο ματς.

Η κρίσιμη αναμέτρηση για τα μπαράζ ανόδου της Γ' Εθνικής ανάμεσα σε Πύργο και Ζάκυνθο διεκόπη μετά τον τραυματισμό παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας.

Μετά τη διακομηδή του Μιχάλη Μπαστάκου στο νοσοκομείο και τις καταγγελίες από πλευράς Ζακύνθου, οι γηπεδούχοι εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο «Μαρακανά» εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά τους για τις διαιτητικές αποφάσεις του Σαφούρη.

Τη σχετική ανάρτηση συνόδεψαν με ένα βίντεο από το περιστατικό, που έδειχνε από διαφορετικές οπτικές γωνίες το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο ματς μέχρι την οριστική διακοπή του.

Η ανακοίνωση του Πύργου

«Σήμερα στον Πύργο ο διαιτητής Σαφούρης έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα. Μετά την επίτευξη του γκολ της ομάδας μας ο διαιτητής Σαφούρης έβαζε την ομάδα συνεχώς μέσα στην περιοχή της με αδικαιολόγητα σφυρίγματα. Τελικά κατάφερε τον στόχο του αφού υπέδειξε με μεγάλη χαρά ένα κατά φαντασία «μπασκετικό» πέναλτι.

Στη συνέχεια οι προκλητικοί πανηγυρισμοί κάποιων ποδοσφαιριστών της αντίπαλης ομάδας οδήγησαν στην ακίνδυνη ρίψη κάποιων πλαστικών μπουκαλιών χωρίς καπάκι στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Ο ποδοσφαιριστής Μιχάλης Μπαστάκος ουδέποτε χτυπήθηκε από κάποιο από αυτά, αλλά μετά την σκηνοθετική παρέμβαση του συμπαίχτη του Κωνσταντίνου Γυφτομήτρου (νούμερο 14), αφού είχε διανύσει σχεδόν ολόκληρο το γήπεδο και αφού είχε διαβεβαιώσει την γιατρό του αγώνα κάποιους συμπαίχτες του ότι δεν έχει απολύτως τίποτα και δεν χτυπήθηκε στο κεφάλι, σωριάστηκε ξαφνικά στο γήπεδο προσποιούμενος με μεγάλη αποτυχία τον τραυματία.

Το αποκορύφωμα σε όλη αυτή την σκηνοθεσία είναι ότι ο διαιτητής του αγώνα απαγόρευσε στην γιατρό του αγώνα να καταγράψει στην βεβαίωση της τους αποκαλυπτικούς διαλόγους του κ. Μπαστακού τόσο μαζί με την γιατρό του αγώνα όσο και με τους συμπαίχτες του ο οποίος διαβεβαίωνε τους πάντες ότι δεν έχει τίποτα.

ΥΓ 1: Όλα τα ως άνω αλλά και ακόμα παραπάνω προκύπτουν από βίντεο και φωτογραφίες, αληθινές και όχι μονταρισμένες.

ΥΓ 2: Ο Πύργος θα ανέβει είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι».