Ο Πανθρακικός έκανε μία ακόμα νίκη στα μπαράζ της Γ' Εθνικής κατηγορίας, επικρατώντας αυτήν τη φορά του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Τέσσερις αγώνες διεξήχθησαν για τα μπαράζ της Γ' Εθνικής (3η φάση) το απόγευμα της Κυριακής. Δύο για τον πρώτο όμιλο και άλλα δύο για τον δεύτερο. Ο Πανθρακικός έκανε το 3 στα 3 μετά και τη νίκη του με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ενώ στον 2ο Όμιλο ο μέχρι πρότινος πρωτοπόρος Άρης Πετρούπολης έχασε από τον ΠΑΣ Πύργου και μαζί απώλεσε και την πρωτιά

Τα αποτελέσματα

Γ' Εθνική – 3η φάση (Κυριακή 3/5 – 16:00)

1ος όμιλος – 3η αγωνιστική

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-ΠΟ Ελασσόνας 1-2

Πανθρακικός-Απόλλων Καλαμαριάς 2-0

2ος όμιλος – 3η αγωνιστική

Εθνικός-ΑΠΣ Ζάκυνθος 0-1

ΠΑΣ Πύργος-Άρης Πετρούπολης 1-0

1ος Όμιλος - Βαθμολογία

1. Πανθρακικός 9 βαθμοί

2. Απόλλωνας Καλαμριάς 6 βαθμοί

3. ΠΟ Ελασσόνας 3 βαθμοί

4. Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 0 βαθμοί

2ος Όμιλος - Βαθμολογία

1. ΠΑΣ Πύργος 5 βαθμοί

2. Άρης Πετρούπολης 4 βαθμοί

3. Ζάκυνθος 4 βαθμοί

4. Εθνικός ΟΦΠΦ 2 βαθμοί