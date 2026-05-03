Μπαράζ Γ' Εθνικής: Νέα νίκη ο Πανθρακικός που έκανε το 3 στα 3
Τέσσερις αγώνες διεξήχθησαν για τα μπαράζ της Γ' Εθνικής (3η φάση) το απόγευμα της Κυριακής. Δύο για τον πρώτο όμιλο και άλλα δύο για τον δεύτερο. Ο Πανθρακικός έκανε το 3 στα 3 μετά και τη νίκη του με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ενώ στον 2ο Όμιλο ο μέχρι πρότινος πρωτοπόρος Άρης Πετρούπολης έχασε από τον ΠΑΣ Πύργου και μαζί απώλεσε και την πρωτιά
Τα αποτελέσματα
Γ' Εθνική – 3η φάση (Κυριακή 3/5 – 16:00)
1ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-ΠΟ Ελασσόνας 1-2
Πανθρακικός-Απόλλων Καλαμαριάς 2-0
2ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Εθνικός-ΑΠΣ Ζάκυνθος 0-1
ΠΑΣ Πύργος-Άρης Πετρούπολης 1-0
1ος Όμιλος - Βαθμολογία
1. Πανθρακικός 9 βαθμοί
2. Απόλλωνας Καλαμριάς 6 βαθμοί
3. ΠΟ Ελασσόνας 3 βαθμοί
4. Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 0 βαθμοί
2ος Όμιλος - Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Πύργος 5 βαθμοί
2. Άρης Πετρούπολης 4 βαθμοί
3. Ζάκυνθος 4 βαθμοί
4. Εθνικός ΟΦΠΦ 2 βαθμοί
