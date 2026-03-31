Ο Κώστας Μανωλάς μίλησε στην κάμερα του Sportcyclades μετά την άνοδο του Πανναξιακού στη Γ' Εθνική και χαρακτήρισε τον τίτλο του πρωταθλητή Κυκλάδων ως έναν από τους μεγαλύτερους της καριέρας του.

Έναν ακόμη τίτλο στη σπουδαία καριέρα του προσέθεσε το περασμένο Σαββατοκύριακό ο Κώστας Μανωλάς, που μαζί με τον Δημήτρη Σιόβα και τα υπόλοιπα παιδιά του Πανναξιακού, αναδείχθηκαν πρωταθλητές Κυκλάδων μετά το 2-3 επί της Θύελλας Καμαρίου.

Η ομάδα της Νάξου πήρε απευθείας την άνοδο στη Γ' Εθνική κατηγορία, με τον άλλοτε στόπερ των ΑΕΚ και Ολυμπιακού να δακρύζει σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα του Sportcyclades. Ο Μανωλάς ανέφερε πως ο συγκεκριμένος τίτλος είναι από τους πιο σημαντικούς, αν όχι ο πιο σημαντικός της καριέρας του, αποδεικνύοντας την αγάπη για την ομάδα της πατρίδας του, ενώ τον αφιέρωσε στην κόρη του, δακρύζοντας στο φινάλε.

«Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, σήμερα πήρα αν όχι τη μεγαλύτερη χαρά σε τρόπαια που έχω πάρει, μια από τις μεγαλύτερες χαρές. Γιατί το πάλεψα πάρα πολύ, και μέσα μου και με όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα να την οργανώσεις από την αρχή και μέσα σε πέντε μήνες να καταφέρει να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, τα λεφτά να ξέρετε δεν φέρνουν την ευτυχία. Ποτέ δεν έβαλα πάνω από τον εαυτό μου τα λεφτά. Είμαι ένας άνθρωπος που πάλεψε μια ζωή μέσα στο γήπεδο για να καταφέρει αυτά που κατάφερα . Ό,τι έχω καταφέρει το έχω κερδίσει με το σπαθί μου, μέσα σε αυτό εδώ το πράσινο που βλέπετε. Δοξάζω τον Θεό που είμαι καλά στην υγεία μου και μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες στον τόπο μου, γιατί ο τόπος μου είναι πάνω απ' όλα για μένα.

Το πρωτάθλημα το αφιερώνω στην κόρη μου, γιατί πέρσι που το χάσαμε και το λέω και ανατριχιάζω, η Ναντιούλα μου έκλαιγε. Και το αφιερώνω σε εκείνη και σε όλα μου τα παιδιά και στη γυναίκα μου», είπε μεταξύ άλλων ο 34χρονος άσος.