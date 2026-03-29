Ο Πανναξιακός των Κώστα Μανωλά και Δημήτρη Σιόβα αναδείχθηκε πρωταθλητής Κυκλάδων και πήρε την άνοδο στη Γ' Εθνική.

Ο Πανναξιακός του Κώστα Μανωλά και του Δημήτρη Σιόβα «σφράγισε» την παρουσία του στη Γ' Εθνική της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Οι Ναξιώτες πήρασν σπουδαίο «διπλο» στη Σαντορίνη, κόντρα στη Θύελλα Καμαρίου (2-3) και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 0-2, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν πριν το ημίχρονο και στο 54' ο Σιόβας με εξ επαφής τελείωμα έπειτα από κόρνερ πέτυχε το γκολ της νίκης.

Την τρέχουσα σεζόν οι πρωταθλήτριες ομάδες των 53 ΕΠΣ προβιβάζονται απευθείας στη Γ' Εθνική για τη σεζόν 2026-2027, χωρίς Play Off, όπως ίσχυε μέχρι πέρυσι. Την άνοδο θα πάρουν και οι τρεις δεύτεροι από ΕΠΣ Αθηνών, ΕΠΣ Πειραιά και ΕΠΣ Μακεδονίας

Το γκολ του Δημήτρη Σιόβα στο 2:06:45