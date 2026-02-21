Γ' Εθνική: Νίκες για Πανθρακικό και Εθνικό, γκέλες για Απόλλωνα Καλαμαριάς και Τρίκαλα

Όλα τα αποτελέσματα στην 21η αγωνιστική πέντε ομίλων της Γ' Εθνικής και της 25ης αγωνιστικής στον τρίτο όμιλο.

Στον πρώτο όμιλο ο Πανθρακικός διατήρησε το +4 από την Ξάνθη στην κορυφή επικρατώντας με 0-3 στην έδρα του ΠΑΟΚ Δυτικού. Για τον δεύτερο όμιλο ο πρωτοπόρος Απόλλων Καλαμαριάς άφησε βαθμούς στο 0-0 με τον Ερμή Εξοχής, αλλά διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τον δεύτερο Εθνικό Νέου Κεραμιδίου, ενώ στον τρίτο όμιλο για την 25η αγωνιστική τα Τρίκαλα γκέλαραν στο 1-1 με την Πρόοδο Ρωγών, με την Ελασσόνα να περνάει στην κορυφή.

Στον τέταρτο όμιλο ο Πύργος παραμένει σταθερά πρώτος μετά και το 0-3 επί του Πέλοπα Κιάτου, στον πέμπτο όμιλο Άρης Πετρούπολης και Νέα Αρτάκη αγωνίζονται την Κυριακή (22/2), ενώ στον έκτο όμιλο ο Εθνικός παρέμεινε στο +9 στην κορυφή επικρατώντας με 1-0 του Αίαντα Σαλαμίνας.

1ος όμιλος

Ηρακλής Θερμαϊκού-Δόξα Δράμας 1-0

ΠΑΟΚ Δυτικού-Πανθρακικός 0-3

ΠΑΟΚ Κρηστώνης-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 1-3

ΑΟ Ξάνθη-Κιλκισιακός 6-1

Θερμαϊκός-Απόλλων Κρύας Βρύσης 2-1

Ορέστης Ορεστιάδας-Αετός Οφρυνίου 0-3

2ος όμιλος

Εορδαϊκός-Πιερικός 1-0

ΦΣ Κοζάνη-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-3

Ακρίτες Συκεών-Βέροια 2-1

ΑΕ Αλεξάνδρειας-ΑΕ Ευόσμου 3-0

Σαρακηνός-Αστέρας Καρδίτσας 4-1

Ερμής Εξοχής-Απόλλων Καλαμαριάς 0-0



3ος όμιλος – 25η αγωνιστική

ΠΟ Ελασσόνας-Αναγέννηση Σχηματαρίου 1-0

ΑΟ Τρίκαλα-Πρόοδος Ρωγών 1-1

Άρης Φιλιατών-Τηλυκράτης Λευκάδας 0-1

Αστέρας Σταυρού-ΑΟ Ανθούπολη 1-2

Αναγέννηση Άρτας-ΠΑΣ Λαμία 1-1

Θεπρωτός-ΑΕ Λευκίμμης 0-3 α.α

Ρεπό: ΑΕΝ Σελεύκειας

4ος όμιλος

Πανγυθεατικός-Παναχαϊκή 0-5

ΑΟ Λουτρακίου-ΠΑΣ Κόρινθος 0-1

Ερμής Μελιγούς-Παναιγιάλειος 1-4

Πανθουριακός-ΑΠΣ Ζάκυνθος 0-2

Πέλοπας Κιάτου-ΠΑΣ Πύργος 0-3

Θύελλα Πατρών-ΑΟ Μιλτιάδης 1-1

5ος όμιλος

ΑΕΡ Αφάντου-ΑΟ Καρύστου 1-0

Κένταυρος Βριλησσίων-Απόλλων Καλυθιών 3-0

Δόξα Βύρωνα-Αμαρυνθιακός 7-2

ΑΣ Ρόδος-Νέα Ιωνία 0-3 α.α

Άρης Πετρούπολης-Διαγόρας (22/2, 15:00)

Νέα Αρτάκη-Αστέρας Καισαριανής (22/2, 15:00)

6ος όμιλος

ΑΕ Μυκόνου-Αστέρας Βάρης 3-2

Σαρωνικός Αναβύσσου-ΑΟ Χαϊδαρίου 2-3

Γιούχτας-Ηλυσιακός 1-0

Γρανίτης-Θύελλα Ραφήνας 0-0

Ιωνικός-Ατσαλένιος 2-1

Εθνικός-Αίας Σαλαμίνας 1-0