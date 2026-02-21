Γ' Εθνική: Νίκες για Πανθρακικό και Εθνικό, γκέλες για Απόλλωνα Καλαμαριάς και Τρίκαλα
Στον πρώτο όμιλο ο Πανθρακικός διατήρησε το +4 από την Ξάνθη στην κορυφή επικρατώντας με 0-3 στην έδρα του ΠΑΟΚ Δυτικού. Για τον δεύτερο όμιλο ο πρωτοπόρος Απόλλων Καλαμαριάς άφησε βαθμούς στο 0-0 με τον Ερμή Εξοχής, αλλά διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τον δεύτερο Εθνικό Νέου Κεραμιδίου, ενώ στον τρίτο όμιλο για την 25η αγωνιστική τα Τρίκαλα γκέλαραν στο 1-1 με την Πρόοδο Ρωγών, με την Ελασσόνα να περνάει στην κορυφή.
Στον τέταρτο όμιλο ο Πύργος παραμένει σταθερά πρώτος μετά και το 0-3 επί του Πέλοπα Κιάτου, στον πέμπτο όμιλο Άρης Πετρούπολης και Νέα Αρτάκη αγωνίζονται την Κυριακή (22/2), ενώ στον έκτο όμιλο ο Εθνικός παρέμεινε στο +9 στην κορυφή επικρατώντας με 1-0 του Αίαντα Σαλαμίνας.
1ος όμιλος
Ηρακλής Θερμαϊκού-Δόξα Δράμας 1-0
ΠΑΟΚ Δυτικού-Πανθρακικός 0-3
ΠΑΟΚ Κρηστώνης-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 1-3
ΑΟ Ξάνθη-Κιλκισιακός 6-1
Θερμαϊκός-Απόλλων Κρύας Βρύσης 2-1
Ορέστης Ορεστιάδας-Αετός Οφρυνίου 0-3
2ος όμιλος
Εορδαϊκός-Πιερικός 1-0
ΦΣ Κοζάνη-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-3
Ακρίτες Συκεών-Βέροια 2-1
ΑΕ Αλεξάνδρειας-ΑΕ Ευόσμου 3-0
Σαρακηνός-Αστέρας Καρδίτσας 4-1
Ερμής Εξοχής-Απόλλων Καλαμαριάς 0-0
3ος όμιλος – 25η αγωνιστική
ΠΟ Ελασσόνας-Αναγέννηση Σχηματαρίου 1-0
ΑΟ Τρίκαλα-Πρόοδος Ρωγών 1-1
Άρης Φιλιατών-Τηλυκράτης Λευκάδας 0-1
Αστέρας Σταυρού-ΑΟ Ανθούπολη 1-2
Αναγέννηση Άρτας-ΠΑΣ Λαμία 1-1
Θεπρωτός-ΑΕ Λευκίμμης 0-3 α.α
Ρεπό: ΑΕΝ Σελεύκειας
4ος όμιλος
Πανγυθεατικός-Παναχαϊκή 0-5
ΑΟ Λουτρακίου-ΠΑΣ Κόρινθος 0-1
Ερμής Μελιγούς-Παναιγιάλειος 1-4
Πανθουριακός-ΑΠΣ Ζάκυνθος 0-2
Πέλοπας Κιάτου-ΠΑΣ Πύργος 0-3
Θύελλα Πατρών-ΑΟ Μιλτιάδης 1-1
5ος όμιλος
ΑΕΡ Αφάντου-ΑΟ Καρύστου 1-0
Κένταυρος Βριλησσίων-Απόλλων Καλυθιών 3-0
Δόξα Βύρωνα-Αμαρυνθιακός 7-2
ΑΣ Ρόδος-Νέα Ιωνία 0-3 α.α
Άρης Πετρούπολης-Διαγόρας (22/2, 15:00)
Νέα Αρτάκη-Αστέρας Καισαριανής (22/2, 15:00)
6ος όμιλος
ΑΕ Μυκόνου-Αστέρας Βάρης 3-2
Σαρωνικός Αναβύσσου-ΑΟ Χαϊδαρίου 2-3
Γιούχτας-Ηλυσιακός 1-0
Γρανίτης-Θύελλα Ραφήνας 0-0
Ιωνικός-Ατσαλένιος 2-1
Εθνικός-Αίας Σαλαμίνας 1-0
