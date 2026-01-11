Γ' Εθνική: Άφησε βαθμούς ο Εθνικός, πήρε το ντέρμπι κορυφής ο Άρης Πετρούπολης

Ο Εθνικός έμεινε στο 0-0 με τη Θύελλα Ραφήνας, αλλά διατήρησε τη διαφορά του στην κορυφή του 6ου ομίλου. Νίκες για τους πρωτοπόρους των άλλων ομίλων στη Γ Εθνική, με τον Άρη Πετρούπολης να παίρνει το ματς κορυφής του 5ου ομίλου κερδίζοντας με 0-2 τη Νέα Ιωνία.

Στον πρώτο όμιλο της Γ' Εθνικής η Δόξα Δράμας πέρασε με το διπλό από την έδρα του Κιλκισιακού με 1-2, ενώ στον δεύτερο ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε με 2-0 των Ακριτών Συκεών για τη 15η αγωνιστική.

Στον τρίτο όμιλο ο Αστέρας Σταυρού νίκησε με 3-2 την Πρόοδο Ρωγών, τη στιγμή που η Λαμία άφησε βαθμούς στην ήττα με 1-0 από τα Τρίκαλα για τη 18η αγωνιστική.

Στον τέταρτο όμιλο για τη 15η αγωνιστική, ο Πύργος επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Λουτρακίου, τη στιγμή που η Ζάκυνθος έμεινε στο 1-1 με την Παναχαϊκή.

Στον πέμπτο όμιλο ο Αρης Πετρούπολης πήρε το ντέρμπι κορυφής με τη Νέα Ιωνία με 0-2, ενώ στον έκτο ο Εθνικός ήρθε ισόπαλος με 0-0 στην έδρα της Θύελλας Ραφήνας, αλλά την ίδια στιγμή ο Αστέρας Βάρης δεν μπόρεσε να πλησιάσει μένοντας στο 1-1 με το Χαϊδάρι.

1ος όμιλος

Ξάνθη-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 2-2

Αετός Οφρυνίου-ΠΑΟΚ Δυτικού 4-2

Απόλλων Κρύας Βρύσης-Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1

Ποσειδώνας Μηχανιώνας-Ορέστης Ορεστιάδας 3-2

Πανθρακικός-Θερμαϊκός 2-0

Κιλκισιακός-Δόξα Δράμας 1-2

Η βαθμολογία

1. Δόξα Δράμας 33

2. Πανθρακικός 32

3. ΑΟ Ξάνθη 30

4. Αετός Οφρυνίου 26

5. Ηρακλής Θερμαϊκού 24

6. Ποσειδώνας Μηχανιώνας 22

7. Απόλλων Κρύας Βρύσης ΠΑΣ 18

8. ΠΑΟΚ Κρηστώνης 18

9. Θερμαϊκός Θέρμης 14

10. Κιλκισιακός 13

11. ΠΑΟΚ Δυτικού 10

12. Ορέστης Ορεστιάδας 4

2ος όμιλος

Εορδαϊκός-Ερμής Εξοχής 3-1

Βέροια-Σαρακηνός 3-1

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-ΑΕ Αλεξάνδρειας 4-0

Απόλλων Καλαμαριάς-Ακρίτες Συκεών 2-0

Αστέρας Καρδίτσας-ΦΣ Κοζάνη 0-0

Πιερικός-ΑΕ Ευόσμου 4-1

Η βαθμολογία

1. Απόλλων Καλαμαριάς 36

2. Βέροια 35

3. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 29

4. Πιερικός 25

5. Ερμής Εξοχής 23

6. Εορδαϊκός 20

7. ΑΕ Αλεξάνδρειας 20

8. Σαρακηνός 17

9. Αστέρας Καρδίτσας 16

10. Ακρίτες Συκεών 15

11. Κοζάνη ΦΣ 15

12. Ευόσμου ΑΕ 2

3ος όμιλος (18η αγωνιστική)

Άρης Φιλιατών-ΑΕ Λευκίμμης 1-0

ΑΟ Τρίκαλα-ΠΑΣ Λαμία 1-0

Αναγέννηση Σχηματαρίου-ΑΕΝ Σελεύκειας 2-2

Θεσπρωτός-ΠΟ Ελασσόνας 0-3 α.α

Αναγέννηση Άρτας-Τηλυκράτης Λευκάδας 0-2

Αστέρας Σταυρού-Πρόοδος Ρωγών 3-2

Ρεπό: ΑΟ Ανθούπολη

Η βαθμολογία

1. Αστέρας Σταυρού 32

2. ΠΑΣ Λαμία 28

3. Τηλυκράτης Λευκάδας 27

4. Άρης Φιλιατών 26

5. ΠΟ Ελασσόνας 26

6. Αναγέννηση Άρτας 25

7. Τρίκαλα ΑΟ 25

8. ΑΕ Λευκίμμης 25

9. Αναγέννηση Σχηματαρίου 24

10. ΑΟ Ανθούπολη 20

11. ΑΕΝ Σελεύκειας 15

12. Πρόοδος Ρωγών 14

13. Θεσπρωτός 1

4ος όμιλος

Πανγυθεατικός-Θύελλα Πατρών 0-3

Παναιγιάλειος-Πέλοπας Κιάτου 1-0

ΠΑΣ Κόρινθος-Πανθουριακός 5-2

ΑΟ Μιλτιάδης-Ερμής Μελιγούς 2-0

ΠΑΣ Πύργος-ΑΟ Λουτρακίου 1-0

Παναχαϊκή-Ζάκυνθος 1-1

Η βαθμολογία

1. Πύργος AFC 38

2. Ζάκυνθος ΑΠΣ 34

3. Παναιγιάλειος 33

4. Μιλτιάδης ΑΟ 27

5. ΑΟ Λουτρακίου 21

6. Κόρινθος ΠΑΣ 20

7. Παναχαϊκή 18

8. Πέλοπας Κιάτου 18

9. Θύελλα Πατρών 16

10. Πανθουριακός 15

11. Ερμής Μελιγούς 9

12. Πανγυθεατικός 2

5ος όμιλος

Αστέρας Καισαριανής-Κένταυρος Βριλησσίων 5-1

Δόξα Βύρωνα-Νέα Αρτάκη 0-0

Απόλλων Καλυθιών-ΑΣ Ρόδος 3-0 α.α

Διαγόρας-ΑΕΡ Αφάντου 0-1

Νέα Ιωνία-Άρης Πετρούπολης 0-2

Αμαρυνθιακός-ΑΟ Καρύστου 1-1

Η βαθμολογία

1. Άρης Πετρούπολης 34

2. Νέα Ιωνία 28

3. Νέα Αρτάκη 27

4. ΑΟ Καρύστου 26

5. Αστέρας Καισαριανής 22

6. Διαγόρας Ρόδου 22

7. Απόλλων Καλυθιών 18

8. Αφάντου ΑΕΡ 16

9. Δόξα Βύρωνα 15

10. Αμαρυνθιακός 10

11. Κένταυρος Βριλησσίων 10

12. Ρόδος ΑΣ 5

6ος όμιλος

Αίας Σαλαμίνας-Γιούχτας (Τετάρτη 14/1 – 15:00)

Ατσαλένιος-Σαρωνικός Αναβύσσου (Τετάρτη 14/1 – 15:00)

Θύελλα Ραφήνας-Εθνικός 0-0

Ηλυσιακός-Ιωνικός 2-0

Αστέρας Βάρης-ΑΟ Χαϊδαρίου 1-1

ΑΕ Μυκόνου-Γρανίτης (Δευτέρα 12/1 – 12:00)

Η βαθμολογία

1. Εθνικός Πειραιώς 30

2. Αστέρας Βάρης 26

3. Σαρωνικός Αναβύσσου 25

4. Μυκόνου ΑΕ 25

5. Ιωνικός 25

6. Ατσαλένιος 24

7. Θύελλα Ραφήνας 22

8. Γιούχτας 21

9. Ηλυσιακός 17

10. Χαϊδάρι 12

11. Αίας Σαλαμίνας 11

12. Γρανίτης Αγίας Μαρίνας 1