Γ' Εθνική: Τα αποτελέσματα της 5ης και 6ης αγωνιστικής
Μεγάλα παιχνίδια και αυτή την Κυριακή για την Γ' Εθνική. Η ημέρα ήταν γεμάτη δράση καθώς διεξήχθησαν οι αγώνες της 5ης αγωνιστικής για πέντε ομίλους και της 6ης για έναν.
1ος όμιλος
ΑΟ Ξάνθη – Ποσειδών Μηχανιώνας 1-1
Αετός Οφρυνίου – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 2-0
Πανθρακικός – Ορέστης Ορεστιάδας 5-0
Απόλλων Κρύας Βρύσης – ΠΑΟΚ Δυτικού 0-0
Δόξα Δράμας – Θερμαϊκός Θέρμης 4-1
Κιλκισιακός – Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1
2ος όμιλος
Εορδαϊκός – Απόλλων Καλαμαριάς 0-0
Βέροια – Ερμής Εξοχής 3-0
Αστέρας Καρδίτσας – Ακρίτες Συκεών 2-0
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Σαρακηνός 1-0
ΑΕ Ευόσμου – Κοζάνη 1-3
Πιερικός – ΑΕ Αλεξάνδρειας 0-2
3ος όμιλος (6η αγωνιστική)
ΑΕ Λευκίμμης – ΠΟ Ελασσόνας 1-0
Θεσπρωτός – Τηλυκράτης 0-2
Άρης Φιλιατών – ΠΑΣ Λαμία 1-1
Αναγέννηση Άρτας – Πρόοδος Ρωγών 0-1
Τρίκαλα – Ανθούπολη 2-0
Αστέρας Σταυρού – ΑΕ Νέας Σελεύκειας 2-2
Ρεπό: Αναγέννηση Σχηματαρίου
4ος όμιλος
Πανγυθεατικός – ΑΟ Μιλτιάδης 0-3
Παναιγιάλειος – Θύελλα Πατρών 1-0
ΠΑΣ Πύργος – Ερμής Μελιγούς 2-0
ΠΑΣ Κόρινθος – Πέλοπας Κιάτου 1-0
ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΑΟ Λουτρακίου 1-0
Παναχαϊκή – Πανθουριακός 1-1
5ος όμιλος
Δόξα Βύρωνος – Εθνικός Αστέρας 2-1
Απόλλων Καλυθιών – ΑΟ Νέας Αρτάκης 1-1
ΑΟ Νέας Ιωνίας – Κένταυρος Βριλησσίων 3-0
Διαγόρας Ρόδου – Ρόδος 2-2
ΑΟ Καρύστου – Άρης Πετρούπολης 0-0
Αμαρυνθιακός – ΑΕΡ Αφάντου 0-1
6ος όμιλος
ΑΕ Μυκόνου – Θύελλα Ραφήνας 1-0
Αίας Σαλαμίνας – Γρανίτης Αγ.Μαρίνας 4-0
Ηλυσιακός – Εθνικός 1-2
Ατσαλένιος – Γιούχτας 1-0
Χαϊδάρι – Ιωνικός 0-0
Αστέρας Βάρης – Σαρωνικός Αναβύσσου 0-1
