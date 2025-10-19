Με τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής σε πέντε ομίλους και της 6ης σε έναν, συνεχίστηκε και αυτή την Κυριακή η Γ' Εθνική.

Μεγάλα παιχνίδια και αυτή την Κυριακή για την Γ' Εθνική. Η ημέρα ήταν γεμάτη δράση καθώς διεξήχθησαν οι αγώνες της 5ης αγωνιστικής για πέντε ομίλους και της 6ης για έναν.

1ος όμιλος

ΑΟ Ξάνθη – Ποσειδών Μηχανιώνας 1-1

Αετός Οφρυνίου – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 2-0

Πανθρακικός – Ορέστης Ορεστιάδας 5-0

Απόλλων Κρύας Βρύσης – ΠΑΟΚ Δυτικού 0-0

Δόξα Δράμας – Θερμαϊκός Θέρμης 4-1

Κιλκισιακός – Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1

2ος όμιλος

Εορδαϊκός – Απόλλων Καλαμαριάς 0-0

Βέροια – Ερμής Εξοχής 3-0

Αστέρας Καρδίτσας – Ακρίτες Συκεών 2-0

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Σαρακηνός 1-0

ΑΕ Ευόσμου – Κοζάνη 1-3

Πιερικός – ΑΕ Αλεξάνδρειας 0-2

3ος όμιλος (6η αγωνιστική)

ΑΕ Λευκίμμης – ΠΟ Ελασσόνας 1-0

Θεσπρωτός – Τηλυκράτης 0-2

Άρης Φιλιατών – ΠΑΣ Λαμία 1-1

Αναγέννηση Άρτας – Πρόοδος Ρωγών 0-1

Τρίκαλα – Ανθούπολη 2-0

Αστέρας Σταυρού – ΑΕ Νέας Σελεύκειας 2-2

Ρεπό: Αναγέννηση Σχηματαρίου

4ος όμιλος

Πανγυθεατικός – ΑΟ Μιλτιάδης 0-3

Παναιγιάλειος – Θύελλα Πατρών 1-0

ΠΑΣ Πύργος – Ερμής Μελιγούς 2-0

ΠΑΣ Κόρινθος – Πέλοπας Κιάτου 1-0

ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΑΟ Λουτρακίου 1-0

Παναχαϊκή – Πανθουριακός 1-1

5ος όμιλος

Δόξα Βύρωνος – Εθνικός Αστέρας 2-1

Απόλλων Καλυθιών – ΑΟ Νέας Αρτάκης 1-1

ΑΟ Νέας Ιωνίας – Κένταυρος Βριλησσίων 3-0

Διαγόρας Ρόδου – Ρόδος 2-2

ΑΟ Καρύστου – Άρης Πετρούπολης 0-0

Αμαρυνθιακός – ΑΕΡ Αφάντου 0-1

6ος όμιλος

ΑΕ Μυκόνου – Θύελλα Ραφήνας 1-0

Αίας Σαλαμίνας – Γρανίτης Αγ.Μαρίνας 4-0

Ηλυσιακός – Εθνικός 1-2

Ατσαλένιος – Γιούχτας 1-0

Χαϊδάρι – Ιωνικός 0-0

Αστέρας Βάρης – Σαρωνικός Αναβύσσου 0-1