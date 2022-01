Ο Μακεδονικός φέρνει στην Ελλάδα παίκτη που πέρασε από την Τσέλσι! (pic)

Ο Σλοβάκος Μίλαν Λάλκοβιτς με πολυετή παρουσία στην Αγγλία, όπου βρέθηκε να φοράει τη φανέλα της Τσέλσι, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Μακεδονικό.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του 29χρονου Σλοβάκου μεσοεπιθετικού, Μίλαν Λάλκοβιτς, ο οποίος στα 15 του χρόνια βρέθηκε στο Λονδίνο και εντάχθηκε στις ομάδες U18 και U21 των «μπλε», χωρίς να καταφέρει να παίξει ποτέ στην πρώτη ομάδα της Τσέλσι.

Η παρουσία του στην Αγγλία συνεχίστηκε σε ομάδες όπως η Πόρτσμουθ, η Μπάρνσλεϊ και η Γουόλσολ, Μπόστον Γιουνάιτεντ ενώ τελευταία συζητούσε με την Ντονκάστερ για την επιστροφή του στην Championship.

It was a pleasure to play and grow up with this team @chelseayouth pic.twitter.com/ZG2huGhn5T