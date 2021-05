Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των οπαδών της Τσέλσι πριν ακυρωθεί το γκολ του Τσίλγουελ (vids)

Η Τσέλσι λίγο έλειψε να στείλει τον τελικό στην παράταση, καθώς ο Μπεν Τσίλγουελ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης. Ωστόσο, ο ρέφερι υπέδειξε οφσάιντ έπειτα από συνεννόηση με τον VAR και η γραμμή που τοποθετήθηκε φανερώνει πως για ελάχιστα εκατοστά το πάνω μέρος του σώματος του Τσίλγουελ προεξείχε...

Πάντως, μέχρι ο διαιτητής της αναμέτρησης να πάρει την απόφαση να ακυρώσει το γκολ του 24χρονου φουλ μπακ πέρασαν κάποια λεπτά. Σε αυτό το μικρό διάστημα παύσης, οι οπαδοί των «μπλε», οι οποίοι είχαν στήσει μία μικρή εξέδρα έξω από το «Γουέμπλεϊ», μιας και δεν είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό, πανηγύρισαν έξαλλα το γκολ που πέτυχε ο Τσίλγουελ.

Ωστόσο, η χαρά τους δεν κράτησε για πολύ καθώς το γκολ δεν μέτρησε και στο τέλος η Λέστερ ήταν αυτή η οποία κατέκτησε το Κύπελλο.

We have another one pic.twitter.com/4wD8EE9ZQJ

— ricky (@rickyisback9) May 15, 2021