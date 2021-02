Μουρίνιο: «Όταν σκοράρεις 4 φορές πρέπει να κερδίσεις» (vid)

Ο προπονητής της Τότεναμ μιλώντας μετά τον αποκλεισμό από την Έβερτον ανέφερε τα εξής: «Όταν σκοράρεις τέσσερις φορές, πρέπει να κερδίσεις. Με τον τρόπο που παίζουμε θα έπρεπε να κερδίσουμε εύκολα. Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα, για ορισμένους ήταν δύσκολα γιατί παίζεις τόσο καλά και για 2-3 λάθη, ξαφνικά χάνεις με 3-1. Αλλά κρατάω τα θετικά, ήταν εκπληκτικό παιχνίδι για να το βλέπεις. Το επιθετικό ποδόσφαιρο είναι ωραίο και πετύχαμε τέσσερα γκολ αλλά δεν ήταν αρκετά, γιατί κάναμε αμυντικά λάθη».

"Attacking football only wins when you don't make more defensive mistakes."

"We scored four goals and four goals was not enough.

