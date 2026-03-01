Τότεναμ: Από την εποχή Αρντίλες είχε να κάνει 10 ματς χωρίς νίκη
Η Τότεναμ συνεχίζει να απογοητεύει οικτρά, με την ήττα από τη Φούλαμ να αφήνει τους Spurs μόλις στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού! Μάλιστα, η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ έχει συμπληρώσει πλέον δέκα αγωνιστικές χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, κάτι που είχε να συμβεί από το μακρινό 1994. Τότε που προπονητής της ομάδας, ήταν ο θρυλικός Οσβάλντο Αρντίλες!
Φέτος, η Τότεναμ έχει να πανηγυρίσει από τις 28 Δεκεμβρίου και το εκτός έδρας 1-0 εις βάρος της Κρίσταλ Πάλας, μετρώντας έκτοτε τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες. Στο διάστημα αυτό, οι Λονδρέζοι έχουν να επιδείξουν δύο τρίποντα στη league phase του Champions League, ενάντια σε Ντόρτμουντ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης.
Εντός συνόρων, ωστόσο, δεν μπορούν να βρουν τα πατήματά τους με τίποτα, με αποτέλεσμα να απειλούνται ευθέως ακόμη και με υποβιβασμό για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, καθώς Νότιγχαμ Φόρεστ και Γουέστ Χαμ βρίσκονται πολύ κοντά στους Spurs...
Tottenham have gone 10 Premier League games without a win for the first time since 1994 under Ossie Ardiles.— Squawka (@Squawka) March 1, 2026
DDLLDDLLLL
Spurs are in BIG trouble. 😬 pic.twitter.com/Y28LKjPiCd
